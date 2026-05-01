Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση απέναντι στις δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ, υπογραμμίζοντας πως όσα ειπώθηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ ξεκαθάρισε πως η Βαλένθια δεν έχει λόγο να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία.

Μετά το Game 2 και τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR, ο προπονητής της ισπανικής ομάδας αναφέρθηκε στον πρόεδρο της «πράσινης» ΚΑΕ, επισημαίνοντας πως η Euroleague θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο τιμωρίας του.

Η απάντηση από τον ισχυρό άνδρα του «τριφυλλιού» ήρθε μέσω Instagram stories, όπου διέψευσε τα όσα ανέφερε ο Μαρτίνεθ, σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο προκύπτει και από το φύλλο αγώνα. Παράλληλα, τόνισε πως η Βαλένθια δεν μπορεί να επικαλείται τη διαιτησία ως αιτία.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Κύριε Μαρτίνεθ, κοίτα…

Με αφορμή τις δηλώσεις σου για εμένα και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησες, θέλω να σου πω το εξής:

Αρχικά, αξίζουν συγχαρητήρια για τη δουλειά σου. Έχεις παρουσιάσει ένα εξαιρετικό έργο στη Βαλένθια και η ομάδα εξελίσσεται σε έναν πολύ μεγάλο σύλλογο, με εσένα να έχεις σημαντικό μερίδιο σε αυτό.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τα όσα είπες για εμένα, λυπάμαι αλλά δεν ισχύουν. Ουδέποτε πήγα στη γραμματεία· κινήθηκα πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά μου για ένα φάουλ που δεν καταλογίστηκε.

Ειλικρινά, στα δύο αυτά παιχνίδια δεν θεωρώ πως η Βαλένθια έχει βάση για παράπονα σχετικά με τη διαιτησία.

Εύχομαι να συνεχιστεί η σειρά σε καλό κλίμα.

Άλλωστε, ούτε από τους διαιτητές καταγράφηκε κάτι, καθώς δεν συνέβη τίποτα. Το μόνο δεδομένο είναι πως η σειρά βρίσκεται στο 2-0 εις βάρος σου, μέσα στην έδρα σου, παρά τη συνολικά εξαιρετική σου σεζόν. Αν θέλεις, όμως, να κάνεις το επόμενο βήμα και να γίνεις πραγματικά μεγάλη ομάδα, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι και τις ήττες, χωρίς να αναζητάς ευθύνες στον αντίπαλο».