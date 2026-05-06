Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που ελέφαντας ποδοπατά μέχρι θανάτου 75χρονο επιχειρηματία

Το θύμα είναι ο Έρνι Ντρόζιο, ιδιοκτήτης αμπελώνα στην Καλιφόρνια και το περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα Απριλίου, στο τροπικό δάσος Λοπέ-Οκάντα

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που ελέφαντας ποδοπατά μέχρι θανάτου 75χρονο επιχειρηματία
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρομακτικό βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει τη στιγμή που ελέφαντας επιτίθεται και σκοτώνει 75χρονο αμερικανό επιχειρηματία κατά τη διάρκεια σαφάρι στη Γκαμπόν.

Το θύμα είναι ο Έρνι Ντρόζιο, ιδιοκτήτης αμπελώνα στην Καλιφόρνια και το περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα Απριλίου, στο τροπικό δάσος Λοπέ-Οκάντα.

Στο βίντεο, ο ελέφαντας φαίνεται αρχικά να αρπάζει τον 75χρονο με την προβοσκίδα του και στη συνέχεια να τον ποδοπατά επανειλημμένα, μέχρι που το θύμα σταματά να δείχνει σημάδια ζωής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, η εταιρεία διοργάνωσης σαφάρι Collect Africa επιβεβαίωσε τον θάνατο του πελάτη της. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι ο επαγγελματίας κυνηγός που συνόδευε τον Dosio υπέστη σοβαρά τραύματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq έφερε το κύμα αισιοδοξίας για τη Μέση Ανατολή

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 34χρονος μεθυσμένος προκάλεσε ατύχημα και επιτέθηκε στους λιμενικούς

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Τι συνέβη όταν επικοινώνησε με εξυπηρέτηση πελατών τράπεζας – Γιατί του έκλεισαν το τηλέφωνο

23:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντιφατικό σκηνικό στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που ελέφαντας ποδοπατά μέχρι θανάτου 75χρονο επιχειρηματία

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Παπαρίζου επισκέφτηκε στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου και έγινε χαμός

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Του «έκλεψαν» την ευκαιρία αλλά έχει έναν ακόμα... τελικό

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 43χρονος που είχε πυροβολήσει διαρρήκτη - Υπέρβαση άμυνας λόγω ταραχής

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: 15χρονη έπεσε στη διώρυγα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος Καλλιτσουνάκης αναλύει τα ηθικά κενά της σύγχρονης ιατρικής

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ πιθανή η συμφωνία με το Ιράν - Πολύ καλές συνομιλίες το τελευταίο 24ωρο

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Οι προκλήσεις Γιαβορ και Μαρτίνεθ έφεραν αποβολές

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος - «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα», φώναζε ο πατέρας

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Αγόρι σφηνωμένο 8 ώρες σε βράχο, με ένα φίδι να παραμονεύει

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία καλεί τις ξένες χώρες να απομακρύνουν τους διπλωμάτες από το Κίεβο

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον χανταϊό: Στο Άμστερνταμ μεταφέρθηκε αεροπορικώς ασθενής από το κρουαζιερόπλοιο - Αναγκαστική προσγείωση για άλλο με δύο ασθενείς

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς

22:23ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Επαναλειτουργία εφαρμογής καταχώρησης ποσοτήτων για Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος - «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα», φώναζε ο πατέρας

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: 15χρονη έπεσε στη διώρυγα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που ελέφαντας ποδοπατά μέχρι θανάτου 75χρονο επιχειρηματία

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 32χρονη μητέρα: Πέθανε από ανεύρυσμα πέντε μήνες μετά την γέννηση της κόρης της

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Του «έκλεψαν» την ευκαιρία αλλά έχει έναν ακόμα... τελικό

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών - Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τροχαίο που «όπλισε» το χέρι του 54χρονου, τα περιοριστικά μέτρα και οι απειλές

19:14LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το πρώτο βίντεο του Akyla από την πρόβα - Τα 30'' που μας έδωσαν μία «γεύση» από τον Α' Ημιτελικό

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Αγόρι σφηνωμένο 8 ώρες σε βράχο, με ένα φίδι να παραμονεύει

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κρατάω το λόγο μου, ελπίζω όλοι να τον κρατήσουν»

23:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντιφατικό σκηνικό στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες

21:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν: Τιτανομαχία για μια θέση στον τελικό του Champions League

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Τι συνέβη όταν επικοινώνησε με εξυπηρέτηση πελατών τράπεζας – Γιατί του έκλεισαν το τηλέφωνο

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον χανταϊό: Στο Άμστερνταμ μεταφέρθηκε αεροπορικώς ασθενής από το κρουαζιερόπλοιο - Αναγκαστική προσγείωση για άλλο με δύο ασθενείς

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Όταν ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα έλεγε ότι «για το τροχαίο ευθύνεται 100% ο δρόμος» - Πυροβόλησε 6 φορές το 20χρονο παιδί και μετά τον κλωτσούσε - Το χρονικό της ειδεχθούς εκτέλεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ