Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που ελέφαντας ποδοπατά μέχρι θανάτου 75χρονο επιχειρηματία

Τρομακτικό βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει τη στιγμή που ελέφαντας επιτίθεται και σκοτώνει 75χρονο αμερικανό επιχειρηματία κατά τη διάρκεια σαφάρι στη Γκαμπόν.

Το θύμα είναι ο Έρνι Ντρόζιο, ιδιοκτήτης αμπελώνα στην Καλιφόρνια και το περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα Απριλίου, στο τροπικό δάσος Λοπέ-Οκάντα.

Στο βίντεο, ο ελέφαντας φαίνεται αρχικά να αρπάζει τον 75χρονο με την προβοσκίδα του και στη συνέχεια να τον ποδοπατά επανειλημμένα, μέχρι που το θύμα σταματά να δείχνει σημάδια ζωής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, η εταιρεία διοργάνωσης σαφάρι Collect Africa επιβεβαίωσε τον θάνατο του πελάτη της. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι ο επαγγελματίας κυνηγός που συνόδευε τον Dosio υπέστη σοβαρά τραύματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.