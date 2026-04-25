Ελέφαντες ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου Αμερικανό εκατομμυριούχο που κυνηγούσε σε σαφάρι στην Αφρική

Ο Αμερικανός εκατομμυριούχος Έρνι Ντόσιο ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από πέντε ελέφαντες ενώ κυνηγούσε στην Αφρική.

Αυτό ανέφερε η Daily Mail, επικαλούμενη τον διοργανωτή σαφάρι Collect Africa.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 75χρονος Αμερικανός επιχειρηματίας και κυνηγός βρισκόταν στο πυκνό τροπικό δάσος Λόπε-Οκάντα ​​της Αφρικής με έναν επαγγελματία κυνηγό.

Εκείνη την ημέρα, κυνήγησαν κιτρινόραχο βουβάλι, πιο γνωστό ως αντιλόπη του δάσους, και πυγμαίους βούβαλους του δάσους. Το σαφάρι κόστισε περίπου 40.000 δολάρια ανά άτομο.

Ξαφνικά, συνάντησαν ένα κοπάδι από πέντε θηλυκούς ελέφαντες του δάσους με ένα μικρό. Τα ζώα, νιώθοντας απειλημένα, επιτέθηκαν στους ανθρώπους.

Ο επαγγελματίας κυνηγός χτυπήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, χάνοντας το όπλο του. Ο Ντόσιο, οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, δεν μπόρεσε να αμυνθεί και ποδοπατήθηκε από τους επιθετικούς ελέφαντες.

«Ο Έρνι κυνηγάει από τότε που μπορούσε να κρατάει όπλο. Έχει πολλά τρόπαια από την Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί άνθρωποι αντιτίθενται στο κυνήγι μεγάλων θηραμάτων, αλλά όλα τα σαφάρι του είχαν αυστηρή άδεια και διεξάγονταν εντός των κανονισμών ελέγχου των ζώων», είπε ένας γνωστός του εκλιπόντος.

Όπως είναι γνωστό, οι αφρικανικοί ελέφαντες θεωρούνται τα μεγαλύτερα χερσαία ζώα στον πλανήτη: τα θηλυκά μπορούν να φτάσουν σε ύψος σχεδόν τέσσερα μέτρα και να αναπτύξουν ταχύτητες έως και 40 χλμ./ώρα, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση επίθεσης.

