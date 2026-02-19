Ινδονησία: Η πρώτη ασιατική χώρα που απαγορεύει τις τουριστικές βόλτες με ελέφαντες

Σε μία σημαντική κίνηση για την ευημερία των ζώων, η Ινδονησία απαγόρευσε επίσημα όλες τις βόλτες με ελέφαντες σε τουριστικές και διατηρητέες εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος στο Μπαλί.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Δασοκομίας εξέδωσε την εντολή για να τερματίσει τις σκληρές πρακτικές, όπως η χρήση αγκίστρων και οι αναγκαστικές, επώδυνες μέθοδοι εκπαίδευσης, οι οποίες προκαλούν σημαντικά σωματικά και συναισθηματικά τραύματα στους ελέφαντες.

Οι εγκαταστάσεις που δεν συμμορφώνονται με αυτήν τη νέα οδηγία, κινδυνεύουν με ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους.

Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί μία στροφή προς τον ηθικό, βασισμένο στην παρατήρηση τουρισμό. Η απαγόρευση έρχεται έπειτα από χρόνια πιέσεων από οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, προστατεύοντας τους απειλούμενους ελέφαντες της Σουμάτρας από τραυματισμούς όπως παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης που προκαλούνται από τη μεταφορά τουριστών.

Οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να υποστηρίξουν καταφύγια που δίνουν προτεραιότητα στη διατήρηση έναντι της εκμετάλλευσης.