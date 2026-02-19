Ινδονησία: Η πρώτη ασιατική χώρα που απαγορεύει τις τουριστικές βόλτες με ελέφαντες

Οι εγκαταστάσεις που δεν συμμορφώνονται με αυτήν τη νέα οδηγία, κινδυνεύουν με «λουκέτο»

Newsbomb

Ινδονησία: Η πρώτη ασιατική χώρα που απαγορεύει τις τουριστικές βόλτες με ελέφαντες
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία σημαντική κίνηση για την ευημερία των ζώων, η Ινδονησία απαγόρευσε επίσημα όλες τις βόλτες με ελέφαντες σε τουριστικές και διατηρητέες εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος στο Μπαλί.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Δασοκομίας εξέδωσε την εντολή για να τερματίσει τις σκληρές πρακτικές, όπως η χρήση αγκίστρων και οι αναγκαστικές, επώδυνες μέθοδοι εκπαίδευσης, οι οποίες προκαλούν σημαντικά σωματικά και συναισθηματικά τραύματα στους ελέφαντες.

Οι εγκαταστάσεις που δεν συμμορφώνονται με αυτήν τη νέα οδηγία, κινδυνεύουν με ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους.

Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί μία στροφή προς τον ηθικό, βασισμένο στην παρατήρηση τουρισμό. Η απαγόρευση έρχεται έπειτα από χρόνια πιέσεων από οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, προστατεύοντας τους απειλούμενους ελέφαντες της Σουμάτρας από τραυματισμούς όπως παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης που προκαλούνται από τη μεταφορά τουριστών.

Οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να υποστηρίξουν καταφύγια που δίνουν προτεραιότητα στη διατήρηση έναντι της εκμετάλλευσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινδία: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθυντή του γραφείου Επιστήμης του Λευκού Οίκου

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ώρα των ημιτελικών: Τα τελευταία εμπόδια πριν από τον «αιώνιο» τελικό

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους 5 μηνών στο νοσοκομείο Ηρακλείου

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Καυγάς Ζελένσκι – Λευκού Οίκου: Άδικη η αμερικανική πίεση στο Κίεβο, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Σύννεφα πολέμου στο Ιράν: Οι δυνάμεις που αναπτύσσουν οι ΗΠΑ, οι βάσεις σε ετοιμότητα και οι κινήσεις της Τεχεράνης

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος κι άλλοι τέσσερις για σωματική βλάβη σε ανήλικους

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που τρομοκρατούσε παιδιά και συναδέλφους

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» Ζελένσκι: Αμερικανοί και ίσως ορισμένοι Ευρωπαίοι συζητούν για συμφωνία ΝΑΤΟ - Ρωσίας

09:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ημιτελικά Κυπέλλου

09:00ΥΓΕΙΑ

Κάθριν Ο’ Χάρα: Τι είναι η πνευμονική εμβολή, που οδήγησε στον θάνατό της

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Η πρώτη ασιατική χώρα που απαγορεύει τις τουριστικές βόλτες με ελέφαντες

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην Κίνα: 5 παιδιά ανάμεσα στους 12 νεκρούς

08:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν προκύπτει ότι δεν είχε χειροπέδες» ο Αιγύπτιος που απέδρασε από τα πρώην δικαστήρια Ευελπίδων, τονίζει η Δημογλίδου

08:45ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Μηχανικός εντοπίζει τη διαρροή προπανίου και μένει άφωνος - «Έχει χτυπήσει κόκκινο»

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης χωρίς τέλος στην υπόθεση Έπσταϊν: Επίσημη έρευνα για τα δύο κορίτσια που στραγγαλίστηκαν και θάφτηκαν στο «Ράντσο Ζορό»

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έκλεψαν 200 ευρώ, τσιγάρα και… τσίχλες από πρατήριο υγρών καυσίμων

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα - Πίνακες και παραδείγματα

08:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Άδοξη πτώση» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:30ΕΛΛΑΔΑ

30 Χρόνια Μαζί για το Παιδί Με 1€ προσφοράς δημιουργούνται 7,7€ κοινωνικής αξίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:08ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος κι άλλοι τέσσερις για σωματική βλάβη σε ανήλικους

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

08:45ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Μηχανικός εντοπίζει τη διαρροή προπανίου και μένει άφωνος - «Έχει χτυπήσει κόκκινο»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που τρομοκρατούσε παιδιά και συναδέλφους

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Τσιλιαδόροι στήνουν καρτέρι σε μεθυσμένους οδηγούς λίγο πριν τα μπλόκα της Τροχαίας και τους περνούν τα ΙΧ έναντι αμοιβής

05:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισχυρή έκρηξη στον Κορυδαλλό – Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα – Ζημιές σε αυτοκίνητα και ένα σπίτι

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Σημαντική εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

09:00ΥΓΕΙΑ

Κάθριν Ο’ Χάρα: Τι είναι η πνευμονική εμβολή, που οδήγησε στον θάνατό της

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Σύννεφα πολέμου στο Ιράν: Οι δυνάμεις που αναπτύσσουν οι ΗΠΑ, οι βάσεις σε ετοιμότητα και οι κινήσεις της Τεχεράνης

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δορυφορικές εικόνες «δείχνουν» ετοιμασίες - «Σαρκοφάγοι» σε πυρηνικές εγκαταστάσεις - Η στρατηγική της «θαμμένης» τεχνολογίας

07:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

20:24LIFESTYLE

MEGA: Τα πάνω κάτω με τις σειρές – Οι συνεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα και το άδοξο φινάλε

07:30LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα - Πίνακες και παραδείγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ