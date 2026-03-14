Αθήνα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταμπέλα ξενοδοχείου - Κινητοποίηση ΕΚΑΒ και πυροσβεστικής

Κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής τις πρώτες πρωϊνές ώρες του Σαββάτου στην Αθήνα, καθώς στην οδό Νικηφόρου, πλησίον της Ομόνοιας, άνδρας έχει άνέβει σε ταμπέλα ξενοδοχείου και απειλεί να αυτοκτονήσει.

