Κωνσταντίνος Αργυρός: Η έκπληξη για τα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα - Παρούσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός φρόντισε να της κάνει έκπληξη παρουσία αγαπημένων τους φίλων.

Το βράδυ της Τετάρτης (3/6), το ζευγάρι - που σε λίγο καιρό ετοιμάζεται να υποδεχθεί το δεύτερο παιδί του - βρισκόταν στο σπίτι της Σίλιας Κριθαριώτη και του Νίκου Τσάκου, όταν ξαφνικά ο γνωστός ερμηνευτής εμφανίστηκε τραγουδώντας το «Χρόνια Πολλά» με μία τούρτα γενεθλίων, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα την αγαπημένη του.

Στο φιλικό γεύμα παρούσα ήταν και η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία διατηρεί άριστες σχέσεις τόσο με την Σίλια Κριθαριώτη όσο και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα.

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