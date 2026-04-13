Αλεξάνδρα Νίκα: Πασχαλινά στιγμιότυπα με τον γιο της Βασίλη - Η εμφάνιση στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης

Snapshot Η Αλεξάνδρα Νίκα βρίσκεται στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης και αναμένεται να γεννήσει το δεύτερο παιδί της σε περίπου δύο μήνες.

Στις πασχαλινές αναρτήσεις της παρουσίασε οικογενειακές στιγμές με τον γιο της Βασίλη και τη χαλαρή καθημερινότητά της.

Μοιράστηκε mirror selfie που αποτυπώνει την προχωρημένη εγκυμοσύνη της και φωτογραφίες με τον αδερφό της από δραστηριότητες σε γήπεδο τένις.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέψευσε τις φήμες για τη νονά του παιδιού, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η ομαλή έκβαση της εγκυμοσύνης.

Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη βρίσκεται η Αλεξάνδρα Νίκα - σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού - καθώς διανύει τον έβδομο μήνα και σε περίπου δύο μήνες αναμένεται να υποδεχθεί το δεύτερο παιδί της.

Παρά τη δημόσια παρουσία της, επιλέγει να διατηρεί χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, αποφεύγοντας συχνές δηλώσεις.

Πασχαλινές εικόνες από την καθημερινότητα

Ανήμερα του Πάσχα, δημοσίευσε μέσα από τα social media στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, δίνοντας έμφαση σε οικογενειακές στιγμές.

Στιγμιότυπο από την ανάρτησή της Αλεξάνδρας Νίκα στο instagram

Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζει ο γιος της, Βασίλης, ο οποίος φαίνεται να κρατά και να καθαρίζει το κόκκινο πασχαλινό αυγό, αποτυπώνοντας μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή.

Η mirror selfie και οι στιγμές με τον αδερφό της

Σε άλλη ανάρτηση, η ίδια εμφανίζεται σε mirror selfie, καταγράφοντας την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Η mirror selfie της εγκυμονούσας Αλεξάνδρας Νίκα

Μοιράστηκε φωτογραφίες με τον αδερφό της, Παναγιώτη, από δραστηριότητές τους σε γήπεδο τένις, δίνοντας μια πιο χαλαρή εικόνα της καθημερινότητάς της.

Στιγμιότυπο από την ανάρτησή της Αλεξάνδρας Νίκα, με τον αδελφό της και τον μικρό της γιο

Οι φήμες για τη νονά και η απάντηση Αργυρού

Την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντίνος Αργυρός κλήθηκε να απαντήσει σε φήμες σχετικά με τη νονά του παιδιού, με αφορμή δημοσιεύματα που ήθελαν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να αναλαμβάνει τον ρόλο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, προέχει η ομαλή έκβαση της εγκυμοσύνης, επισημαίνοντας ότι «καλό είναι να περιμένουμε πρώτα να γεννηθεί το παιδί», διαψεύδοντας ουσιαστικά τα σχετικά σενάρια.

Διαβάστε επίσης