Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατούν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Αλεξάνδρα Νίκα διανύει τον έκτο μήνα της κύησής της και το φύλο του μωρού είναι κορίτσι.

Ο Βασίλης Αργυρός, πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού, είπε στον ΑΝΤ1: «Τι να ευχηθείτε; Ο κόσμος γενικά πρέπει να γίνει ευχές. Είμαι ήδη παππούς πολλές φορές, οπότε η χαρά είναι για όλα τα παιδιά. Η χαρμόσυνη ανακοίνωση έγινε πριν από λίγες ημέρες. Να πάνε όλα καλά και να είναι ευτυχισμένοι. Η μεγαλύτερη ευτυχία του είναι η οικογένειά του. Να είναι καλά η οικογένειά του και δευτερευόντως και η καριέρα του. Ο καθένας νομίζω έχει προτεραιότητα την οικογένειά του από οτιδήποτε άλλο».

Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα ανέφερε: «Μόνο χαρά νιώθω όταν μια οικογένεια μεγαλώνει. Όταν δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται και θέλουν να δώσουν όλη τη φροντίδα τους σε μια νέα ζωή που είναι κομμάτι τους, αυτό είναι ευτυχία».