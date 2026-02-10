Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, αφού σε λίγο καιρό θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά

Newsbomb

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατούν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Αλεξάνδρα Νίκα διανύει τον έκτο μήνα της κύησής της και το φύλο του μωρού είναι κορίτσι.

Ο Βασίλης Αργυρός, πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού, είπε στον ΑΝΤ1: «Τι να ευχηθείτε; Ο κόσμος γενικά πρέπει να γίνει ευχές. Είμαι ήδη παππούς πολλές φορές, οπότε η χαρά είναι για όλα τα παιδιά. Η χαρμόσυνη ανακοίνωση έγινε πριν από λίγες ημέρες. Να πάνε όλα καλά και να είναι ευτυχισμένοι. Η μεγαλύτερη ευτυχία του είναι η οικογένειά του. Να είναι καλά η οικογένειά του και δευτερευόντως και η καριέρα του. Ο καθένας νομίζω έχει προτεραιότητα την οικογένειά του από οτιδήποτε άλλο».

Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα ανέφερε: «Μόνο χαρά νιώθω όταν μια οικογένεια μεγαλώνει. Όταν δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται και θέλουν να δώσουν όλη τη φροντίδα τους σε μια νέα ζωή που είναι κομμάτι τους, αυτό είναι ευτυχία».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος στο Newsbomb.gr: Απαραίτητη η αξιολόγηση των υπαλλήλων στο Δημόσιο

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνής Διαφάνεια: Άνοδος 11 θέσεων για την Ελλάδα στην καταπολέμηση της διαφθοράς

16:09ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος

16:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό

16:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Κανονικά ο Ναν, φουλάρει για Φενέρ!

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν» – Επιμένει για τις αμβλώσεις

16:07ΑΠΟΨΕΙΣ

Πώς η ενεργειακή ένδεια αυξάνει και τη στεγαστική ένδεια - Η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία που μπορεί να αφήσει χιλιάδες σπίτια κλειστά

16:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών για Τουρκία: Ναι στις καλές σχέσεις, απορρίπτουμε τις Navtex

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέφρι Επστάιν είναι ζωντανός; Φωτογραφία τον δείχνει να περπατάει στο Ισραήλ

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: O εμιρατιανός δισεκατομμυριούχος πίσω από την υπόθεση του «βίντεο βασανιστηρίων»

15:59ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: «Διπρόσωπος» ο καιρός την Τσικνοπέμπτη – Προσοχή στα διαδοχικά συστήματα που θα επηρεάσουν τη χώρα

15:55LIFESTYLE

Eurovision-εθνικός τελικός: Πώς θα ψηφίσει το κοινό για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας

15:52ME TO N & ME TO Σ

Η λίστα Επστάιν είναι η απόδειξη της σαπίλας του πλανήτη!

15:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Την Πέμπτη (12/02) απολογείται ο Ποντένσε για την... ομπρέλα στον αγώνα με την ΑΕΚ

15:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη δήλωση της βουλευτή Καραγεωργοπούλου στο Newsbomb μετά την ανεξαρτητοποίησή της από την «Πλεύση Ελευθερίας»

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνια κατάθεση του σμήναρχου στο Αεροδικείο για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

15:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράδοση 138 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα – Κικίλιας: Ενισχύονται τα μέσα για την ασφάλεια της πατρίδας μας

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος συνελήφθη μέσα στο αεροπλάνο μπροστά στους έκπληκτους επιβάτες ως ύποπτος για οργάνωση κυκλώματος παιδεραστίας

15:26ΕΛΛΑΔΑ

«Σκάψιμο αντί απουσίας» στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου: Τέσσερις ΕΔΕ σε εξέλιξη εις βάρος της διευθύντριας

15:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Συνελήφθη ο εισπράκτορας συμμορίας που διέπραττε απάτες με πρόσχημα τροχαία ατυχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου για το «σκάψιμο αντί απουσίας»: Να φύγει η διευθύντρια, ζητούν μαθητές

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λόγος της ανεξαρτητοποίησης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Δεν παραδίδει την έδρα της

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η στιγμή που όχημα χτυπάει και «εκτοξεύει» γυναίκα που βγήκε απότομα στον δρόμο - Προσοχή: Σκληρές εικόνες

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέικ Πολ για το χρυσό μετάλλιο της μνηστής του, Γιούτα Λίρνταμ - Δείτε βίντεο

11:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και Άγιος Έρωτας κάνουν τη διαφορά – Ποιοι «έπεσαν» στα μονοψήφια

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ποια είναι η 27χρονη «influencer» του πατινάζ Γιούτα Λίρνταμ που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο - Από τα παιδικά της χρόνια στον αρραβώνα με τον Τζέικ Πολ

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

10:47ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τα έγγραφα Έπσταϊν: Ένα 9χρονο κορίτσι ήταν θύμα του καταδικασμένου παιδόφιλου

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Ποτέ δεν είχα ακούσει ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας» – Την Τετάρτη η κηδεία της 35χρονης Ευανθίας που «έσβησε» την ώρα που θήλαζε

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν» – Επιμένει για τις αμβλώσεις

14:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ