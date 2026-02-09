Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα
Το τρυφερό βίντεο στα social media και η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης
Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, αφού σε λίγο καιρό θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά.
Έπειτα από φήμες που ήθελαν το ζευγάρι να περιμένει το δεύτερο παιδί του, το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου η Αλεξάνδρα Νίκα κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό και τον γιο τους, Βασίλη.
Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον μικρό Βασίλη να φιλά τη φουσκωμένη της κοιλιά, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες πως η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιμένουν το νέο μέλος στην οικογένειά τους.
Δείτε το βίντεο:
