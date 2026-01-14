Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της κάνει τα πρώτα του βήματα - Η τρυφερή ανάρτηση στα social media

Μία τρυφερή φωτογραφία του γιου της που κάνει τα πρώτα του βήματα, δημοσίευσε στα social media η Αλεξάνδρα Νίκα το απόγευμα της Τετάρτης (14/1).

Η γνωστή επιχειρηματίας απολαμβάνει τον ρόλο της ως μαμά και μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τον γιος της, Βασίλη.

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγιναν γονείς τον Νοέμβριο του 2024. Τον Σεπτέμβριο του 2025 το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του, έχοντας δίπλα του αγαπημένους συγγενείς και φίλους.

Από την αρχή της σχέσης τους, μέχρι και σήμερα, ο δημοφιλής τραγουδιστής και η εντυπωσιακή σύζυγός του, κρατούν χαμηλό προφίλ απέναντι στα media, μιλώντας ελάχιστα για την προσωπική του ζωή!

