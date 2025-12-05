Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκαλύπτει για τη «γυναίκα της ζωής του» Αλεξάνδρα Νίκα

Λεπτομέρειες για τη γνωριμία του με τη γυναίκα της ζωής του, Αλεξάνδρα Νίκα αποκάλυψε ο δημοφιλής τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος βρέθηκε φιλοξενούμενος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1, το βράδυ της Πέμπτη.

Ο τραγουδιστής έπλεξε το εγκώμιο της συζύγου του, για τον χαρακτήρα της, αποκαλύπτοντας ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω κοινού φίλου, αλλά ήταν καταλυτική, καθώς όπως είπε ένιωσε άμεσα ότι ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο ήξερε πως θα περάσει το υπόλοιπο της ζωή του, παρά το γεγονός της αρχικής απόστασης αφού η Αλεξάνδρα Νίκα εκείνη την περιοδο σπούδασε στην Αμερική.

Όσον αφορά στη στάση της απέναντι στους «πειρασμούς» αλλά και τις απαιτήσεις της δουλειάς του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο τραγουδιστής ήταν αφοπλιστικός για τη σύζυγό του. «Έχει διαβάσει την ψυχή μου, αυτό που μου δείχνει, είναι ότι αγαπάει και θέλει να προστατέψει αυτό που είμαι, νιώθω ασφάλεια μαζί της. Δεν είμαι άνθρωπος με πάθη που θα οδηγήσουν σε καταστροφές. Είναι πολύ υπεράνω σαν άνθρωπος, στέκεται στην ουσία και στην οικογένεια».