Πάτρα: Μεθυσμένος ο άνδρας που «καρφώθηκε» πάνω σε απορριμματοφόρο - Τραυμάτισε εργαζόμενο

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε απορριμματοφόρο το πρωί του Σαββάτου (27/12) στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν εργαζόμενο, συνελήφθη από αστυνομικούς και, όπως προέκυψε από εξέταση, ήταν μεθυσμένος.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στην διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε προσωρινά σταθμευμένο απορριμματοφόρο και «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος του τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο καθαριότητας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο και η κατάσταση υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Η οδός Κορίνθου παρέμενε κλειστή, ενώ επί τόπου βρέθηκε η Τροχαία προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο:

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε προσωρινά σταθμευμένο απορριμματοφόρο tempo24.news

