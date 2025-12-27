Πάτρα: Χειροπέδες σε υπεύθυνο μπαρ - Επέτρεψε την είσοδο 15χρονου στο κατάστημα

Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου καταστήματος προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα, καθώς επέτρεψε στην είσοδο ανηλίκου στο μπαρ του.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε μπαρ τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/12) και κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπίστωσαν πως ένα 15χρονο αγόρι βρισκόταν στον χώρο. Αμέσως προχώρησαν στη σύλληψη του υπευθύνου του καταστήματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέτρεψε σε 15χρονο την είσοδο και παραμονή στο κατάστημα.

