Αραγτσί: «Δεν θα υπάρξει καμία αυτοσυγκράτηση εάν οι υποδομές μας δεχθούν ξανά επίθεση»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι η Τεχεράνη έχει επιδείξει μόνο ένα μικρό μέρος των ικανοτήτων της στις επιθέσεις της σε ενεργειακές υποδομές σε όλο τον Κόλπο και θα απαντήσει πιο αυστηρά εάν οι εγκαταστάσεις της πληγούν ξανά.

«Η απάντησή μας στην επίθεση του Ισραήλ στις υποδομές μας χρησιμοποίησε ΜΟΝΟ ΜΕΡΟΣ της δύναμής μας. Ο ΜΟΝΟΣ λόγος για αυτοσυγκράτηση ήταν ο σεβασμός της ζητούμενης αποκλιμάκωσης», είπε σε μια ανάρτηση στο X. «ΜΗΔΕΝΙΚΗ αυτοσυγκράτηση εάν οι υποδομές μας πληγούν ξανά».

Πρόσθεσε ότι οποιοδήποτε τέλος στον πόλεμο «πρέπει να αντιμετωπίσει τις ζημιές στις μη στρατιωτικές μας εγκαταστάσεις».

Our response to Israel's attack on our infrastructure employed FRACTION of our power. The ONLY reason for restraint was respect for requested de-escalation.



ZERO restraint if our infrastructures are struck again.



Any end to this war must address damage to our civilian sites. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 19, 2026

