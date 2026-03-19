Αραγτσί: «Δεν θα υπάρξει καμία αυτοσυγκράτηση εάν οι υποδομές μας δεχθούν ξανά επίθεση»
Το Ιράν «χρησιμοποίησε μόνο ένα κλάσμα της δύναμής του» σε επιθέσεις σε υποδομές, τονίζει σε μήνυμά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι η Τεχεράνη έχει επιδείξει μόνο ένα μικρό μέρος των ικανοτήτων της στις επιθέσεις της σε ενεργειακές υποδομές σε όλο τον Κόλπο και θα απαντήσει πιο αυστηρά εάν οι εγκαταστάσεις της πληγούν ξανά.
«Η απάντησή μας στην επίθεση του Ισραήλ στις υποδομές μας χρησιμοποίησε ΜΟΝΟ ΜΕΡΟΣ της δύναμής μας. Ο ΜΟΝΟΣ λόγος για αυτοσυγκράτηση ήταν ο σεβασμός της ζητούμενης αποκλιμάκωσης», είπε σε μια ανάρτηση στο X. «ΜΗΔΕΝΙΚΗ αυτοσυγκράτηση εάν οι υποδομές μας πληγούν ξανά».
Πρόσθεσε ότι οποιοδήποτε τέλος στον πόλεμο «πρέπει να αντιμετωπίσει τις ζημιές στις μη στρατιωτικές μας εγκαταστάσεις».