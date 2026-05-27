ΚΚΕ για ΕΛΑΣ: Ο Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευθεί την ιστορία

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασαν πηγές του ΚΚΕ, την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ανακοίνωση με όρους marketing»

Πηγές του Περισσού σημείωναν πως «η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ από τον κ. Τσίπρα - με όρους marketing και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος - αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του στο σύστημα, προκειμένου το κόμμα του να αποτελέσει εναλλακτική για την εξασφάλιση της πολυπόθητης σταθερότητας της αντιλαϊκής πολιτικής».

«Με γενικόλογες αναφορές, αλλά και χιλιοειπωμένα κλισέ περί αναμόρφωσης του κράτους, “δίκαιης ανάπτυξης”, “ισχυρής Ελλάδας”, τα οποία βρίσκει κανείς στις διακηρύξεις κι άλλων κόμματων, ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες, βγάζοντας λάδι το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Βεβαίως δεν είμαστε στο 2015, όσο κι αν κάποιοι επιχειρούν να του αποδώσουν χαρακτηριστικά που δεν έχει, για να τροφοδοτήσουν τα γνωστά κάλπικα δίπολα», σημειώνουν από το ΚΚΕ και συνεχίζουν:

«Ακόμα και στα περί στήριξης της εργασίας και του εισοδήματος κ.ά, δεν υπάρχει καμιά αναφορά στην κατάργηση των αντιλαϊκών και αντεργατικών νόμων, οι οποίοι άλλωστε έχουν την υπογραφή και της δικής του κυβέρνησης».

Τέλος από τον Περισσό κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα για προσπάθεια να καπηλευτεί την ιστορία: «Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία. Η κατάληξή του είναι γνωστή. Ξεκίνησε από την Καισαριανή και κατέληξε στο τρίτο μνημόνιο, στη συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, στην εγκαινίαση της στρατηγικής συμμαχίας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ του Νετανάχιου, και στα “ανήκομεν εις το ΝΑΤΟ”».

«Σήμερα, όμως, η προσπάθεια αυτή πέφτει στο κενό και για έναν επιπλέον λόγο, γιατί βασικό στέλεχος στο επιτελείο του είναι ο εκπρόσωπος του ιστορικού αναθεωρητισμού, ο γνωστός αντικομμουνιστής Μαραντζίδης», καταλήγουν πηγές του Περισσού.

