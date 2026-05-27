Τα πιο δημοφιλή laptops της αγοράς έρχονται στα καταστήματα Vodafone

Η Vodafone εμπλουτίζει την προϊοντική της γκάμα, φέρνοντας στα καταστήματά της, αλλά και στο Vodafone.gr, τα πιο δημοφιλή laptops τελευταίας γενιάς και σύγχρονων δυνατοτήτων. Η νέα σειρά περιλαμβάνει επιλεγμένα μοντέλα από τα πιο ισχυρά brands της αγοράς, όπως HP, Lenovo και Apple, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για καθημερινή χρήση, στην εργασία, την εκπαίδευση αλλά και την ψυχαγωγία.

Στη σειρά Apple, το MacBook Neo αποτελεί μια προσιτή και αξιόπιστη λύση για καθημερινή χρήση, ενώ τα νέα MacBook Air M5 13” και 15” ξεχωρίζουν για τη φορητότητα, τη μεγάλη αυτονομία και την υψηλή απόδοση που απαιτούν οι σύγχρονοι επαγγελματίες. Για ακόμη πιο απαιτητικούς χρήστες, το MacBook Pro 14’’ M5 συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις με προηγμένη εμπειρία θέασης.

Από την HP, τα μοντέλα HP 15-fc0086nv και HP 15-fd0052nv προσφέρουν ισορροπία μεταξύ απόδοσης και τιμής, αποτελώντας ιδανική επιλογή για εργασία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Παράλληλα, η Lenovo ενισχύει τη νέα σειρά με τα IdeaPad Slim 3-15IRH10 και IdeaPad Slim 3-16AHP10, τα οποία ξεχωρίζουν για τον σύγχρονο εξοπλισμό, τις μεγάλες οθόνες και την αυξημένη παραγωγικότητα που προσφέρουν. Τη σειρά ολοκληρώνει το Lenovo LOQ Essential 15IRX11, ένα ισχυρό gaming laptop με επεξεργαστή υψηλών επιδόσεων, κάρτα γραφικών RTX και οθόνη υψηλού ρυθμού ανανέωσης, ιδανικό για gaming και απαιτητικές εφαρμογές.

Μαζί με τη νέα κατηγορία laptops, η Vodafone διαθέτει και τα κατάλληλα αξεσουάρ, όπως backpacks και ασύρματα ποντίκια, καθώς και software λύσεις Microsoft 365 και Microsoft Office για ιδιώτες. Το Microsoft 365 προσφέρει συνδρομητική πρόσβαση στις πάντα ενημερωμένες εφαρμογές Word, Excel, PowerPoint και Outlook, μαζί με cloud αποθήκευση μέσω OneDrive και δυνατότητα πρόσβασης από πολλαπλές συσκευές. Αντίστοιχα, το Microsoft Office απευθύνεται σε χρήστες που επιθυμούν εφάπαξ αγορά των βασικών εφαρμογών για εγκατάσταση σε έναν υπολογιστή, χωρίς συνδρομή.

Η νέα κατηγορία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες χρηστών, με οικονομικές και αξιόπιστες επιλογές, έως premium επαγγελματικά και gaming μοντέλα υψηλών επιδόσεων. Οι τιμές των laptops ξεκινούν από 499€ ή από 13,86€ / μήνα με έως και 36 άτοκες δόσεις μέσω της υπηρεσίας Vodafone Flex. Επιπλέον, για αγορές έως και τις 15 Ιουνίου, οι πελάτες που θα επιλέξουν εξόφληση μέ 36 άτοκες δόσεις μέσω Vodafone Flex θα πάρουν δώρο την πρώτη δόση.

Με τη νέα αυτή προσθήκη, η Vodafone ενισχύει περαιτέρω το οικοσύστημα τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών της, μετατρέποντας τα καταστήματα και το Vodafone.gr σε σημείο αναφοράς και ολοκληρωμένο προορισμό τεχνολογίας για κάθε ανάγκη συνδεσιμότητας, παραγωγικότητας και ψυχαγωγίας.

