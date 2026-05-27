Έμπολα: Κινητοποίηση από τις ΗΠΑ - Ανοίγουν κέντρο καραντίνας στην Κένυα

Εργαζόμενος στον τομέα της υγείας ψεκάζει απολυμαντικό στον συνάδελφό του μετά τη δουλειά του σε κέντρο θεραπείας του Έμπολα στο ανατολικό Κονγκό. 9 Σεπτεμβρίου 2018.

Snapshot Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανοίξουν κέντρο καραντίνας στην Κένυα για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, κυρίως Αμερικανούς που εγκαταλείπουν τη ΛΔ Κονγκό.

Μέχρι την Τρίτη, οι αρχές της Κένυας δεν είχαν ακόμα εγκρίνει το κέντρο και δεν έχουν αναφέρει κρούσματα Έμπολα στη χώρα.

Περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα και 220 θάνατοι έχουν καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό, ενώ οι διεθνείς αρχές θεωρούν ότι οι αριθμοί είναι υποτιμημένοι.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ προειδοποίησε ότι οι συγκρούσεις στην ανατολική ΛΔ Κονγκό δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της επιδημίας και ζήτησε άμεση εκεχειρία.

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία για το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα που ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία. Snapshot powered by AI

Ο Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανοίξουν κέντρο καραντίνας στην Κένυα για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, κυρίως Αμερικανούς, ανέφερε σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα Wall Street Journal καθώς η επιδημία εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές, το κέντρο ανέμενε ακόμη την έγκριση από τις αρχές της Κένυας μέχρι την Τρίτη, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αναφέρει κανένα κρούσμα της νόσου.

Αξιωματούχοι από μια υπηρεσία του υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ «έχουν λάβει ειδοποίηση για τη δημιουργία (του κέντρου) στην Κένυα», δήλωσαν αυτές οι πηγές στην εφημερίδα.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η εγκατάσταση θα σχεδιαστεί για Αμερικανούς «που θα πρέπει να εγκαταλείψουν γρήγορα τη ΛΔΚονγκό και να τεθούν σε καραντίνα», χωρίς να χρειαστεί να κάνουν ένα μακρύ ταξίδι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένας Αμερικανός πολίτης που προσβλήθηκε από Έμπολα στη ΛΔΚονγκό νοσηλεύτηκε σε εξειδικευμένη μονάδα στο Βερολίνο, μαζί με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά του, τα οποία θεωρούνται στενές επαφές.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του. Την περασμένη εβδομάδα, οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα ανακατευθύνουν τώρα όλους τους ταξιδιώτες που είχαν βρεθεί στη ΛΔ Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον για προσυμπτωματικό έλεγχο.

Περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα του ιού και 220 ύποπτοι θάνατοι έχουν ήδη καταγραφεί, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Ωστόσο, η πραγματική έκταση της επιδημίας παραμένει άγνωστη και οι διεθνείς υγειονομικές αρχές πιστεύουν ότι οι τρέχοντες αριθμοί πιθανότατα έχουν υποτιμηθεί.

Φωτ. Αρχείου - Απολύμανση σκηνής που χρησιμοποιήθηκε από ύποπτα κρούσματα Έμπολα στην Ουγκάντα, την 1η Νοεμβρίου 2022. (AP Photo/Hajarah Nalwadda) AP

«Καμπανάκι» από ΠΟΥ

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους προειδοποίησε σήμερα ότι οι συγκρούσεις που μαίνονται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό περιπλέκουν σημαντικά τις προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας Έμπολα που έχει ξεσπάσει εκεί και ζήτησε να κηρυχθεί αμέσως εκεχειρία.

«Το ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό είναι πλέον αντιμέτωπο με καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων, με την επιδημία Έμπολα στην επαρχία Ιτούρι να ξεπερνά σε ταχύτητα την υγειονομική αντίδραση», τόνισε ο Τέντρος στο Χ.

Για το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα που ευθύνεται για αυτή την επιδημία «δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία», υπενθύμισε ο ίδιος, εξηγώντας ότι η ανάσχεση της επιδημίας «βασίζεται απολύτως στην ανθρωπιστική πρόσβαση. Ωστόσο οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς, ωθώντας ανθρώπους που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα σε υπερπλήρεις καταυλισμούς».

«Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής διακινδυνεύουν τα πάντα, ενώ οι επιθέσεις στις υγειονομικές δομές καθιστούν τον εντοπισμό των κρουσμάτων και την ιχνηλάτηση των επαφών τους σχεδόν αδύνατους», υπογράμμισε στην ανάρτησή του ο Τέντρος.

Για τους λόγους αυτούς ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε «τις αντιμαχόμενες πλευρές να συμφωνήσουν αμέσως σε εκεχειρία για να ανασχεθεί η εξάπλωση αυτής της επιδημίας», αλλά και προκειμένου να επιτραπεί «η ασφαλής και συνεχής πρόσβαση των ιατρικών ομάδων» στις πληγείσες περιοχές.

Διαβάστε επίσης