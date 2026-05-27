Έμπολα: Κινητοποίηση από τις ΗΠΑ - Ανοίγουν κέντρο καραντίνας στην Κένυα

Καμπανάκι για την κατάσταση στο Κονγκό από τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Έμπολα: Κινητοποίηση από τις ΗΠΑ - Ανοίγουν κέντρο καραντίνας στην Κένυα

Εργαζόμενος στον τομέα της υγείας ψεκάζει απολυμαντικό στον συνάδελφό του μετά τη δουλειά του σε κέντρο θεραπείας του Έμπολα στο ανατολικό Κονγκό. 9 Σεπτεμβρίου 2018. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανοίξουν κέντρο καραντίνας στην Κένυα για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, κυρίως Αμερικανούς που εγκαταλείπουν τη ΛΔ Κονγκό.
  • Μέχρι την Τρίτη, οι αρχές της Κένυας δεν είχαν ακόμα εγκρίνει το κέντρο και δεν έχουν αναφέρει κρούσματα Έμπολα στη χώρα.
  • Περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα και 220 θάνατοι έχουν καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό, ενώ οι διεθνείς αρχές θεωρούν ότι οι αριθμοί είναι υποτιμημένοι.
  • Ο επικεφαλής του ΠΟΥ προειδοποίησε ότι οι συγκρούσεις στην ανατολική ΛΔ Κονγκό δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της επιδημίας και ζήτησε άμεση εκεχειρία.
  • Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία για το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα που ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία.
Snapshot powered by AI

Ο Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανοίξουν κέντρο καραντίνας στην Κένυα για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, κυρίως Αμερικανούς, ανέφερε σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα Wall Street Journal καθώς η επιδημία εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές, το κέντρο ανέμενε ακόμη την έγκριση από τις αρχές της Κένυας μέχρι την Τρίτη, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αναφέρει κανένα κρούσμα της νόσου.

Αξιωματούχοι από μια υπηρεσία του υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ «έχουν λάβει ειδοποίηση για τη δημιουργία (του κέντρου) στην Κένυα», δήλωσαν αυτές οι πηγές στην εφημερίδα.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η εγκατάσταση θα σχεδιαστεί για Αμερικανούς «που θα πρέπει να εγκαταλείψουν γρήγορα τη ΛΔΚονγκό και να τεθούν σε καραντίνα», χωρίς να χρειαστεί να κάνουν ένα μακρύ ταξίδι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένας Αμερικανός πολίτης που προσβλήθηκε από Έμπολα στη ΛΔΚονγκό νοσηλεύτηκε σε εξειδικευμένη μονάδα στο Βερολίνο, μαζί με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά του, τα οποία θεωρούνται στενές επαφές.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του. Την περασμένη εβδομάδα, οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα ανακατευθύνουν τώρα όλους τους ταξιδιώτες που είχαν βρεθεί στη ΛΔ Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον για προσυμπτωματικό έλεγχο.

Περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα του ιού και 220 ύποπτοι θάνατοι έχουν ήδη καταγραφεί, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Ωστόσο, η πραγματική έκταση της επιδημίας παραμένει άγνωστη και οι διεθνείς υγειονομικές αρχές πιστεύουν ότι οι τρέχοντες αριθμοί πιθανότατα έχουν υποτιμηθεί.

Έμπολα

Φωτ. Αρχείου - Απολύμανση σκηνής που χρησιμοποιήθηκε από ύποπτα κρούσματα Έμπολα στην Ουγκάντα, την 1η Νοεμβρίου 2022. (AP Photo/Hajarah Nalwadda)

AP

«Καμπανάκι» από ΠΟΥ

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους προειδοποίησε σήμερα ότι οι συγκρούσεις που μαίνονται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό περιπλέκουν σημαντικά τις προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας Έμπολα που έχει ξεσπάσει εκεί και ζήτησε να κηρυχθεί αμέσως εκεχειρία.

«Το ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό είναι πλέον αντιμέτωπο με καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων, με την επιδημία Έμπολα στην επαρχία Ιτούρι να ξεπερνά σε ταχύτητα την υγειονομική αντίδραση», τόνισε ο Τέντρος στο Χ.

Για το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα που ευθύνεται για αυτή την επιδημία «δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία», υπενθύμισε ο ίδιος, εξηγώντας ότι η ανάσχεση της επιδημίας «βασίζεται απολύτως στην ανθρωπιστική πρόσβαση. Ωστόσο οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς, ωθώντας ανθρώπους που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα σε υπερπλήρεις καταυλισμούς».

«Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής διακινδυνεύουν τα πάντα, ενώ οι επιθέσεις στις υγειονομικές δομές καθιστούν τον εντοπισμό των κρουσμάτων και την ιχνηλάτηση των επαφών τους σχεδόν αδύνατους», υπογράμμισε στην ανάρτησή του ο Τέντρος.

Για τους λόγους αυτούς ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε «τις αντιμαχόμενες πλευρές να συμφωνήσουν αμέσως σε εκεχειρία για να ανασχεθεί η εξάπλωση αυτής της επιδημίας», αλλά και προκειμένου να επιτραπεί «η ασφαλής και συνεχής πρόσβαση των ιατρικών ομάδων» στις πληγείσες περιοχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισοβίτες έκαναν την φυλακή… μπαρ με ποτά και ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ