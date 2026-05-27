Σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους θεωρεί την ευελιξία απαραίτητη για την παραγωγικότητά του

Τι δείχνει νέα έρευνα του kariera.gr

Η αγορά εργασίας αλλάζει δυναμικά και οι επαγγελματίες επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητές τους. Μέσα από τη νέα έρευνα μέσω LinkedIn Polls που πραγματοποίησε το kariera.gr, αποτυπώνονται οι σύγχρονες τάσεις γύρω από την ευελιξία, το εργασιακό περιβάλλον και τα κριτήρια επιλογής εργοδότη. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δείχνουν ότι η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής αποκτά πλέον εξίσου σημαντικό ρόλο με τις οικονομικές απολαβές, ενώ το υβριδικό μοντέλο φαίνεται να εδραιώνεται ως η πιο επιθυμητή μορφή εργασίας.

Η απουσία ευελιξίας λειτουργεί πλέον ως ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας για την πλειονότητα των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, το 36% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα αξιολογούσε μια νέα πρόταση εργασίας χωρίς καθόλου ευελιξία, αλλά δύσκολα θα την αποδεχόταν, ενώ το 34% αναφέρει ότι δεν θα την εξέταζε καθόλου.

Αντίθετα, το 26% θα την αποδεχόταν μόνο αν υπήρχαν σημαντικά πρόσθετα οφέλη, ενώ μόλις το 2% θεωρεί ότι η ευελιξία δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι κατά την αξιολόγηση μιας επαγγελματικής πρότασης, δεν εστιάζουν αποκλειστικά στις αποδοχές, αλλά και στον τρόπο και στις συνθήκες εργασίας.

Ένα ακόμη βασικό εύρημα της έρευνας είναι η κυριαρχία του υβριδικού μοντέλου εργασίας, με το 45% να δηλώνει ότι υπό αυτό το σχήμα αισθάνεται πιο παραγωγικό. Ακολουθεί το 25%, που αποδίδει καλύτερα όταν εργάζεται από το σπίτι ενώ το 17% επιλέγει την εργασία από το γραφείο, θεωρώντας την πιο αποδοτική.

Από την άλλη, ένα ποσοστό της τάξεως του 12% θεωρεί ότι ο χώρος εργασίας δεν επηρεάζει την παραγωγικότητά του. Το βασικό συμπέρασμα που αναδεικνύεται είναι ότι η κλασσική μορφή εργασίας, από το γραφείο, φαίνεται να μην αποτελεί πλέον την κυρίαρχη επιλογή για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων.

Οι αποφάσεις καριέρας γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες, με τον μισθό να μην αποτελεί πλέον το μοναδικό κριτήριο επιλογής. Στην ερώτηση σχετικά με την επιλογή ανάμεσα σε δύο προτάσεις εργασίας, από τη μια με υψηλότερες αποδοχές και από την άλλη με περισσότερη ευελιξία, το 30% απαντά ότι θα επέλεγε εκείνη με τη μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ το 20% θα προτιμούσε τον καλύτερο μισθό. Παράλληλα, το 27% επιθυμεί έναν συνδυασμό των δύο, χωρίς συμβιβασμούς, ενώ το 22% δηλώνει ότι η επιλογή εξαρτάται από τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή. Όπως προκύπτει από τα ποσοστά, η ευελιξία αναδεικνύεται ισάξια ή και σημαντικότερη από τον μισθό, ενώ αρκετοί είναι οι εργαζόμενοι που θα ήθελαν να καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες ταυτόχρονα.

Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι η πλήρης επιστροφή στο γραφείο προκαλεί έντονο προβληματισμό στου εργαζόμενους. Στην ερώτηση σχετικά με την αντίδρασή τους σε ενδεχόμενη πλήρη επιστροφή στο γραφείο, το 33% δηλώνει ότι προβληματίζεται σοβαρά, ενώ το 28% αναφέρει ότι θα αναζητούσε άμεσα νέα εργασία. Αντιθέτως, το 22% δηλώνει ότι δεν θα επηρεαζόταν από μια τέτοια αλλαγή, ενώ το 15% θα την αποδεχόταν, εφόσον υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση. Τα παραπάνω ποσοστά καταδεικνύουν ότι, για ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αφορμή επαναξιολόγησης της επαγγελματικής τους πορείας.

Συνολικά, τα νέα ευρήματα των LinkedIn Polls του kariera.gr αποκαλύπτουν μια ξεκάθαρη μεταβολή στο εργασιακό τοπίο, με την ευελιξία να καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο επιλογής εργοδότη.

Το υβριδικό μοντέλο παραμένει η κυρίαρχη επιλογή ως προς την παραγωγικότητα, ενώ η επιστροφή στο γραφείο λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως ανασταλτικός παράγοντας στην τελική επιλογή εργοδότη.

Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα, καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις καριέρας διαδραματίζουν πλέον η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και η ανάγκη για ευελιξία.

