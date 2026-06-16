Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν οπλισμένα F-16

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις από αέρος στο Αιγαίο.

Για ακόμη μια μέρα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις.

Συγκεκριμένα, συνολικά πέντε αεροσκάφη, ένα UAV και δύο σχηματισμοί αποτελούμενοι από 2 F-16 o καθένας προέβησαν σε 4 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις στο Νοτιοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο. Μάλιστα τα 2 F-16 ήταν οπλισμένα. Δεν σημειώθηκαν πάντως εμπλοκές.

Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. Τ ΗΝ 16η ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 5

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 4 (εκ των οποίων 2 από τα F-16 και 2 από το UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 6 (από τα F-16)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο

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