Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν οπλισμένα F-16
Χωρίς να σημειωθούν εμπλοκές
Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις από αέρος στο Αιγαίο.
Για ακόμη μια μέρα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις.
Συγκεκριμένα, συνολικά πέντε αεροσκάφη, ένα UAV και δύο σχηματισμοί αποτελούμενοι από 2 F-16 o καθένας προέβησαν σε 4 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις στο Νοτιοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο. Μάλιστα τα 2 F-16 ήταν οπλισμένα. Δεν σημειώθηκαν πάντως εμπλοκές.
Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 16η ΙΟΥΝΙΟΥ 2026
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2Χ2 F-16)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 UAV
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 5
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 4 (εκ των οποίων 2 από τα F-16 και 2 από το UAV)
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 6 (από τα F-16)
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -
ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο