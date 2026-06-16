Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

Τι «βλέπουν» τα 400 σενάρια για τη θερμοκρασία τον Ιούλιο στη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων
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  • Ο Ιούλιος 2026 αναμένεται θερμότερος του κανονικού στη ΝΑ Ευρώπη, με μέση απόκλιση περίπου +0,94°C σύμφωνα με το 92% των σεναρίων πρόγνωσης.
  • Θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας προβλέπονται σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, με τις μεγαλύτερες στην κεντρική Ευρώπη, μεταξύ +0,5°C και +2°C.
  • Η πρόβλεψη βασίζεται σε 400 σενάρια από 8 διεθνή κέντρα πρόγνωσης και παρουσιάζει σημαντική αβεβαιότητα λόγω της φύσης των μακροπρόθεσμων προβλέψεων.
  • Για τον Μάιο 2026, η παρατηρηθείσα μέση θερμοκρασία στη ΝΑ Ευρώπη ήταν
  • 0,38°C, αποκλίνοντας από την πρόβλεψη που ήταν +0,83°C, αλλά αυτή η απόκλιση είχε πιθανότητα 15% στην πρόγνωση.
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Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούλιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Ιουνίου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 1), σύμφωνα με το 92% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Ιουλίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 49%, 35% και 8% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 7% και 1% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.94°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Ιουλίου με βάση την μέση τιμή των διαθέσιμων σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις τιμές να κυμαίνονται από +0.5°C έως +2.°C. Οι μέγιστες αποκλίσεις εντοπίζονται στην κεντρική Ευρώπη.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

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Εικόνα 1. Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση θερμοκρασία Ιουλίου 2026 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις 400 μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Ιουνίου. Η μέση τιμή των διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος.

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Εικόνα 2. Χάρτης απόκλισης της μέσης θερμοκρασίας Ιουλίου 2026, σύμφωνα με την μέση τιμή των 400 μακροπρόθεσμων προγνώσεων που εκδόθηκαν αρχές Ιουνίου.

Αξιολόγηση πρόγνωσης για την μέση θερμοκρασία Μαΐου 2026

Όσον αφορά τον περασμένο Μάιο, η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στην ΝΑ Ευρώπη ήταν -0.38°C, ενώ η μέση τιμή όλων των σεναρίων της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2026 ήταν +0.83°C. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 3), το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρήθηκε είχε πιθανότητα 15% και ήταν το τρίτο πιθανότερο πεδίο τιμών στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

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Εικόνα 3. Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση θερμοκρασία Μαΐου 2026 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Απριλίου. Η μέση τιμή των διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος, ενώ η μέση θερμοκρασία που τελικά παρατηρήθηκε τον Μάιο υποδεικνύεται με μωβ χρώμα.

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