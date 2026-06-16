Δολοφονία στη Δράμα: Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Snapshot Ο 50χρονος δολοφόνησε τη 45χρονη σύζυγό του με επτά μαχαιριές, χτες στη Δράμα.

Δεν προηγήθηκε πάλη πριν τη δολοφονία, ενώ ο δράστης είχε τραύμα από όπλο στον αριστερό κρόταφο και βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια στο σπίτι.

Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, χωρίς όμως να υπάρχουν επίσημες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

Ο δράστης αυτοκτόνησε λίγες ώρες μετά το φονικό, ενώ η 45χρονη δεν είχε καταγγείλει προηγούμενη απειλή με όπλο από τον ίδιο. Snapshot powered by AI

Με επτά μαχαιριές δολοφόνησε ο 50χρονος της 45χρονη στη Δράμα χτες Δευτέρα 15 Ιουνίου, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δράστης – που στη συνέχεια αυτοκτόνησε - κατάφερε τα επτά χτυπήματα με μαχαίρι μήκους άνω των 10 εκατοστών. Το ένα από τα χτυπήματα προκάλεσε διάτρηση καρδιάς και τα υπόλοιπα έξι χτυπήματα τρύπησαν πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα, δεν προηγήθηκε πάλη πριν τη δολοφονία. Ο δράστης φέρει τραύμα από όπλο στον αριστερό κρόταφο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια.

Δημογλίδου: «Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο»

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι «το ζευγάρι αυτό δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία ή την υπηρεσία του. Ήταν απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα».

Όπως σημείωσε, στο σπίτι έφτασαν αστυνομικοί έπειτα από τηλεφώνημα του ανήλικου παιδιού της οικογένειας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τη συνάδελφό τους. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες να τη διατηρήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η κ. Δημογλίδου τόνισε επίσης ότι «ο 50χρονος δεν είχε αναφερθεί από οικείο πρόσωπο ή από την υπηρεσία του ότι χρειαζόταν βοήθεια ή διαφορετική διαχείριση. Όπως είπε, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν κακοποίηση, αλλά μια συγκεκριμένη οικογενειακή κατάσταση λόγω επικείμενου διαζυγίου. Ο άνδρας παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, ενώ το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον γνώριζε την κατάσταση. Η υπηρεσία του, ωστόσο, δεν είχε ενημερωθεί ούτε από τον ίδιο ούτε από τη σύζυγό του».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «οι εμπλεκόμενοι ήταν πλήρως λειτουργικοί και υπηρετούσαν σε μονάδες πρώτης γραμμής, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην υπηρεσία τους». «Πίσω από τη στολή βρίσκεται ένας άνθρωπος που μπορεί να αντιμετωπίζει οικογενειακά και προσωπικά προβλήματα. Θύτης και θύμα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από το επάγγελμά του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μια οικογένεια βρίσκεται πλέον σε κατάσταση οδύνης προσπαθώντας να διαχειριστεί τον επικείμενο χωρισμό».

Θείος 45χρονης: Την είχε απειλήσει με όπλο πριν από δύο εβδομάδες

Στο μεταξύ, θείος της 45χρονης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως ο συζυγοκτόνος, δύο εβομάδες πριν είχε απειλήσει τη 45χρονη με όπλο, όσο αυτή κοιμόταν, αφού εκείνη του είχε ζητήσει να χωρίσουν.

Μετά το περιστατικό, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, με την Αντιγόνη να είχε μετακομίσει και να έμενε στην αδερφή της. Η Αντιγόνη δεν είχε καταγγείλει το περιστατικό και για αυτό οι έως τώρα πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν είχαν αναφερθεί ποτέ προβλήματα στο ζευγάρι.

Ο θείος της 45χρονης προέτρεψε επίσης όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία να προχωρήσουν σε καταγγελία, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα, τα οποία δυστυχώς δεν αποφεύχθησαν για την ανιψιά του.

Πώς δολοφόνησε ο 50χρονος την Αντιγόνη

Η γυναίκα δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση μέσα στο σπίτι της, όπου ο δράστης την τραυμάτισε θανάσιμα με τουλάχιστον τρεις μαχαιριές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας επιτέθηκε αρχικά πισώπλατα με τη χρήση σιδερολοστού και στη συνέχεια συνέχισε να τη μαχαιρώνει με μανία, αφήνοντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα. Παρά την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο και την προσπάθεια των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μετά το φονικό, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του συζύγου, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρός μέσα σε σταθμευμένο όχημα, έχοντας αυτοπυροβοληθεί. Η ειδοποίηση για τον άνδρα που βρισκόταν αναίσθητος στο όχημα δόθηκε από πολίτη. Η ταυτοποίηση επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον 50χρονο σύζυγο της γυναίκας.

Ο 50χρονος φέρεται να είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο, χωρίς όμως να υπάρχουν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του. Η 45χρονη γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους και συναδέλφους της δυσκολίες στη σχέση τους, ωστόσο δεν είχε καταθέσει επίσημα παράπονα στην αστυνομία. Επιπλέον, διαψεύδονται πληροφορίες που ήθελαν τον σύζυγο να έχει υποβληθεί σε ψυχομετρικά τεστ μετά από σχετική καταγγελία.

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