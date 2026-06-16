Δολοφονία στη Δράμα: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό» - Η αιχμηρή ανάρτηση της Λένας Διβάνη

Κατά πόσο υπήρξε επαρκής διερεύνηση των καταγγελιών που φέρεται να είχε κάνει η 40χρονη, διερωτάται η συγγραφέας

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Δολοφονία στη Δράμα: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό» - Η αιχμηρή ανάρτηση της Λένας Διβάνη
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε μια αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη δολοφονία της γυναίκας αστυνομικού στη Δράμα, προχώρησε η συγγραφέας Λένα Διβάνη, ασκώντας κριτική στους χειρισμούς των αρμόδιων αρχών και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Στην ανάρτησή της, η κ. Διβάνη αναφέρεται στις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η άτυχη γυναίκα είχε εκφράσει ανησυχίες για τη συμπεριφορά του συζύγου της και είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ότι τα προειδοποιητικά σημάδια δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς. Η κυρία Διβάνη δίνει έμφαση στην απόφαση να μην αφαιρεθεί το υπηρεσιακό όπλο του δράστη, παρά τις αναφορές για προβλήματα συμπεριφοράς, ενώ αφήνει αιχμές για τη συνολικότερη στάση που, όπως υποστηρίζει, συχνά τηρείται απέναντι στις καταγγελίες γυναικών που δηλώνουν ότι αισθάνονται απειλή. Εκφράζει δε τον προβληματισμό της για το κατά πόσο υπήρξε επαρκής διερεύνηση των καταγγελιών που φέρεται να είχε κάνει η 40χρονη, σχολιάζοντας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού.

Η ανάρτηση της Λένας Διβάνη για τη δολοφονία στη Δράμα

ΤΙΤΛΟΣ: "Δεν δεχόταν τον χωρισμό"

Αφήνεις τέτοιο παιδί, αστυνομικό λεβέντη της ομάδας ΔΙΑΣ; Θα την πληρώσεις κυρία μου! Τι κι αν ήταν Αστυνομικός και το θύμα και κατάλαβε ότι με την τρελή ζήλειά (=κτητικότητα) του δεν θα είχε καλό τέλος. Τον κατήγγειλε λοιπόν ως επικίνδυνο στους συναδέλφους της. Τι έγινε; Εξετάστηκε από τον αρμόδιο ψυχιατρο της ΕΛΑΣ που μετά από ώριμη σκέψη κατάλαβε ότι δεν ήταν επικίνδυνος και δεν του αφήρεσε το όπλο. (iefimerida)

Είναι γνωστές οι απόψεις της ΕΛΑΣ. Οι γυναίκες τα παραλένε. Μια χαρά είναι το παλικάρι, ποιός ξέρει τι βρώμικα κόλπα του έκανε και τον άφησε κι από πάνω. Τι περίμενε; να της στείλει και λουλούδια μαζί με το διαζύγιο; Για ένα κούτελο ζούμε. Την έφαγε λοιπόν. Την κατέσφαξε. Δεν τον ένοιαξε ούτε η ζωή της, ούτε ο μικρός γιος του που βρήκε τη μάνα του αιμόφυρτη και ημίγυμνη να ξεψυχάει στο κρεβάτι.

Εμβρόντητοι και οι συγγενείς. Ήταν μεν ακραία ζηλιάρης αλλά δεν περίμεναν να κάνει κάτι τόσο ακραίο- γιατί ως γνωστόν οι ακραίοι ποτέ δεν κάνουν κάτι ακραίο. Κοινώς έβγαλαν όλοι την ουρά τους απέξω ακόμα μια φορά: Η υπηρεσία, οι συγγενείς και οι φίλοι, όλοι. θα απολογηθεί άραγε ο περί ου ο λόγος αστυνομικός ψυχίατρος;Όχι βέβαια. Δεν το ξερες κοπέλα μου; Είναι πιο ασφαλές να πας με τα άγρια θηρία στον Αμαζόνιο παρά να ζητήσεις διαζύγιο από αυτά τα παλικάρια που ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ να χεις τη γνώμη σου, θίγονται όταν να επιλέγεις τη ζωή σου και τον σύντροφό σου γιατί είναι πολύ ευαίσθητα.

ΥΓ Αυτό το αγοράκι σκέφτομαι που προσπαθεί να καταλάβει τι θα πει άντρας...

ΥΓ2 Το news 24/7 γράφει: "Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι". Ποιος τις έδωσε αυτές τις πληροφορίες άραγε;; Μήπως αυτοί που σκέπασαν ή ίσως δεν κατέγραψαν την καταγγελία της άτυχης συναδέλφου τους για να μην αμαυρώσουν το βιογραφικό του λεβέντη ; Αξίζει να το ψάξουν οι δημοσιογράφοι.

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