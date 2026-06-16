Δράμα: Η ανατριχιαστική ανάρτηση της Αντιγόνης πριν τη δολοφονία της - «Μια τραγική στιγμή...»

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Δράμα με θύματα μια γυναίκα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της και μετέπειτα αυτόχειρα

Δημήτρης Δρίζος

Δράμα: Η ανατριχιαστική ανάρτηση της Αντιγόνης πριν τη δολοφονία της - «Μια τραγική στιγμή...»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Μια γυναίκα αστυνομικός δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, στη Δράμα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας και των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα.
  • Η γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών και η δολοφονία συνέβη μέσα στο σπίτι τους, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.
  • Δώδεκα ημέρες πριν το περιστατικό, η ίδια είχε κάνει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφερόμενη στις προκλήσεις της ελληνικής οικογένειας και στις γυναικοκτονίες.
  • Στην ανάρτησή της τόνιζε ότι η ελληνική οικογένεια αντιμετωπίζει προκλήσεις από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά η γυναικοκτονία αποτελεί μια τραγική στιγμή που δεν μπορεί να αγνοηθεί.
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Η τοπική κοινωνία της Δράμας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά τη δολοφονία μιας γυναίκας αστυνομικού από τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του.

Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, η Αντιγόνη, δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, γεγονός που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και εγείρει ερωτήματα για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας.

Λίγες ημέρες πριν το τραγικό γεγονός, η ίδια είχε δημοσιεύσει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφερόταν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια, ειδικά σε σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, ενώ παράλληλα αναγνώριζε το πρόβλημα των δολοφονιών γυναικών στη χώρα.

Στην ανάρτηση που είχε κάνει δώδεκα ημέρες πριν το περιστατικό, η γυναίκα τόνιζε: «Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ' τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ' τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή».

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Το ζευγάρι των αστυνομικών και το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αστυνομικός ηλικίας 50 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, έχοντας χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο. Λίγο νωρίτερα, η σύζυγός του ηλικίας 40 ετών, η οποία επίσης υπηρετούσε στην ΕΛ.ΑΣ., είχε βρεθεί σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της οικογένειας και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

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Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Η αστυνομικός έφερε τραύματα από μαχαίρι, καθώς είχε προηγηθεί επίθεση από τον σύζυγό της. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Το ζευγάρι των αστυνομικών

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά, μια κόρη που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη και έναν ανήλικο γιο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο γιος της οικογένειας ήταν εκείνος που επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Λίγο αργότερα, πολίτης ειδοποίησε τις αρχές αναφέροντας ότι ένας άνδρας βρισκόταν πυροβολημένος μέσα σε αυτοκίνητο.

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To σημείο που εντοπίστηκε το όχημα του 50χρονου

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Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

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