Δράμα: Πώς δολοφόνησε ο 50χρονος την Αντιγόνη - Τη χτυπούσε με λοστό πριν την μαχαιρώσει

Snapshot Ο 50χρονος αστυνομικός δολοφόνησε τη σύζυγό του στη Δράμα με αρχική επίθεση με λοστό και στη συνέχεια τρεις μαχαιριές.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά δεν επέζησε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο δράστης αυτοκτόνησε λίγες ώρες μετά το φονικό, βρέθηκε νεκρός μέσα σε σταθμευμένο όχημα.

Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση αλλά συνέχιζε να ζει στο ίδιο σπίτι, διατηρώντας ξεχωριστούς χώρους για έξι μήνες.

Δεν υπήρχαν επίσημες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και διαψεύστηκαν πληροφορίες για ψυχομετρικά τεστ στον άνδρα. Snapshot powered by AI

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Δράμας η τραγική δολοφονία της συζύγου αστυνομικού από τον ίδιο της τον σύζυγο, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι τους, αφήνοντας πίσω μία οικογένεια βυθισμένη στο πένθος και την τοπική κοινότητα σε κατάσταση συναγερμού.

Η γυναίκα δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση μέσα στο σπίτι της, όπου ο δράστης την τραυμάτισε θανάσιμα με τουλάχιστον τρεις μαχαιριές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας επιτέθηκε αρχικά πισώπλατα με τη χρήση σιδερολοστού και στη συνέχεια συνέχισε να τη μαχαιρώνει με μανία, αφήνοντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα. Παρά την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο και την προσπάθεια των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μετά το φονικό, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του συζύγου, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρός μέσα σε σταθμευμένο όχημα, έχοντας αυτοπυροβοληθεί. Η ειδοποίηση για τον άνδρα που βρισκόταν αναίσθητος στο όχημα δόθηκε από πολίτη. Η ταυτοποίηση επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον 50χρονο σύζυγο της γυναίκας.

Ο 50χρονος φέρεται να είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο, χωρίς όμως να υπάρχουν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του. Η 45χρονη γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους και συναδέλφους της δυσκολίες στη σχέση τους, ωστόσο δεν είχε καταθέσει επίσημα παράπονα στην αστυνομία. Επιπλέον, διαψεύδονται πληροφορίες που ήθελαν τον σύζυγο να έχει υποβληθεί σε ψυχομετρικά τεστ μετά από σχετική καταγγελία.

Παρόλο που το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, συνέχιζαν να διαμένουν στο ίδιο σπίτι, προσπαθώντας να διατηρήσουν την οικογενειακή ισορροπία για χάρη των δύο παιδιών τους. Τους τελευταίους έξι μήνες, μάλιστα, φαίνεται πως ζούσαν σε ξεχωριστούς χώρους εντός του σπιτιού, ελπίζοντας στην αποκατάσταση της ηρεμίας.

Η ανατριχιαστική ανάρτηση της Αντιγόνης πριν τη δολοφονία της - «Μια τραγική στιγμή...»

Η τοπική κοινωνία της Δράμας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά τη δολοφονία μιας γυναίκας αστυνομικού από τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του.

Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, η Αντιγόνη, δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, γεγονός που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και εγείρει ερωτήματα για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας.

Λίγες ημέρες πριν το τραγικό γεγονός, η ίδια είχε δημοσιεύσει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφερόταν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια, ειδικά σε σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, ενώ παράλληλα αναγνώριζε το πρόβλημα των δολοφονιών γυναικών στη χώρα.

Στην ανάρτηση που είχε κάνει δώδεκα ημέρες πριν το περιστατικό, η γυναίκα τόνιζε: «Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ' τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ' τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή».

Το ζευγάρι των αστυνομικών και το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αστυνομικός ηλικίας 50 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, έχοντας χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο. Λίγο νωρίτερα, η σύζυγός του ηλικίας 40 ετών, η οποία επίσης υπηρετούσε στην ΕΛ.ΑΣ., είχε βρεθεί σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της οικογένειας και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Η αστυνομικός έφερε τραύματα από μαχαίρι, καθώς είχε προηγηθεί επίθεση από τον σύζυγό της. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το ζευγάρι των αστυνομικών

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά, μια κόρη που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη και έναν ανήλικο γιο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο γιος της οικογένειας ήταν εκείνος που επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Λίγο αργότερα, πολίτης ειδοποίησε τις αρχές αναφέροντας ότι ένας άνδρας βρισκόταν πυροβολημένος μέσα σε αυτοκίνητο.

To σημείο που εντοπίστηκε το όχημα του 50χρονου proinos-typos

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

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