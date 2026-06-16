Δράμα: Ζούσε με τους γονείς του ο 50χρονος δολοφόνος - Πώς σκότωσε την άτυχη Αντιγόνη

Η άτυχη Αντιγόνη και ο σύζυγός της είχαν αποφασίσει από κοινού τον χωρισμό τους, διατηρώντας ωστόσο καλές σχέσεις παρά τη διάσταση

Κατερίνα Ρίστα

Δράμα: Ζούσε με τους γονείς του ο 50χρονος δολοφόνος - Πώς σκότωσε την άτυχη Αντιγόνη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ένας αστυνομικός στη Δράμα δολοφόνησε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο.
  • Η άτυχη γυναίκα είχε μετατεθεί στη Θεσσαλονίκη και το ζευγάρι είχε αποφασίσει από κοινού τον χωρισμό, διατηρώντας καλές σχέσεις.
  • Η Αντιγόνη βρέθηκε νεκρή με οκτώ μαχαιριές, ενώ προηγήθηκε έντονος καυγάς μεταξύ των δύο πριν το τραγικό περιστατικό.
  • Ο γιος της οικογένειας ενημέρωσε τις αρχές για τον τραυματισμό της μητέρας του, ενώ ο πατέρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε όχημα.
  • Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εστιάζοντας στις ψυχολογικές επαφές του δράστη και στις συνθήκες που οδήγησαν στη δολοφονία και αυτοκτονία.
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Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Δράμας η τραγική δολοφονία της 40χρονης Αντιγόνης από τον ίδιο της τον σύζυγο, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η άτυχη Αντιγόνη και ο σύζυγός της είχαν αποφασίσει από κοινού τον χωρισμό τους, διατηρώντας ωστόσο καλές σχέσεις παρά τη διάσταση. Τους τελευταίους μήνες, ο άνδρας ζούσε μαζί με τους γονείς του, ενώ η γυναίκα είχε λάβει μετάθεση και εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη.

Παρά τα προβλήματα, ο σύζυγος είχε ξεκινήσει ψυχολογική παρακολούθηση, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που τον απασχολούσαν και να καταφέρει να ξεπεράσει τον χωρισμό τους.

Οι αστυνομικές αρχές βρήκαν την Αντιγόνη νεκρή με οκτώ μαχαιριές, γεγονός που υποδηλώνει έντονη βία. Οι έρευνες επικεντρώνονται στις επαφές του άνδρα με τον ψυχολόγο του, ενώ λαμβάνονται περαιτέρω καταθέσεις από το περιβάλλον τους για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν άλλα ζητήματα πέραν της διάστασης που μπορεί να οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς μεταξύ του ζευγαριού πριν από τη δολοφονία, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στη δολοφονία της Αντιγόνης.

Η ανατριχιαστική ανάρτηση της Αντιγόνης πριν τη δολοφονία της - «Μια τραγική στιγμή...»

Η τοπική κοινωνία της Δράμας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά τη δολοφονία μιας γυναίκας αστυνομικού από τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του.

Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, η Αντιγόνη, δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, γεγονός που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και εγείρει ερωτήματα για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας.

Λίγες ημέρες πριν το τραγικό γεγονός, η ίδια είχε δημοσιεύσει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφερόταν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια, ειδικά σε σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, ενώ παράλληλα αναγνώριζε το πρόβλημα των δολοφονιών γυναικών στη χώρα.

Στην ανάρτηση που είχε κάνει δώδεκα ημέρες πριν το περιστατικό, η γυναίκα τόνιζε: «Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ' τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ' τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή».

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Το ζευγάρι των αστυνομικών και το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αστυνομικός ηλικίας 50 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, έχοντας χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο. Λίγο νωρίτερα, η σύζυγός του ηλικίας 40 ετών, η οποία επίσης υπηρετούσε στην ΕΛ.ΑΣ., είχε βρεθεί σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της οικογένειας και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

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Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Η αστυνομικός έφερε τραύματα από μαχαίρι, καθώς είχε προηγηθεί επίθεση από τον σύζυγό της. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Το ζευγάρι των αστυνομικών

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά, μια κόρη που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη και έναν ανήλικο γιο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο γιος της οικογένειας ήταν εκείνος που επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Λίγο αργότερα, πολίτης ειδοποίησε τις αρχές αναφέροντας ότι ένας άνδρας βρισκόταν πυροβολημένος μέσα σε αυτοκίνητο.

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To σημείο που εντοπίστηκε το όχημα του 50χρονου

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Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

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