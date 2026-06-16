Δράμα - Δημογλίδου: «Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία»

Snapshot Η αστυνομικός δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε στη Δράμα.

Το ζευγάρι δεν είχε προηγούμενα προβλήματα με την αστυνομία και ήταν λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από τηλεφώνημα του 10χρονου γιου τους, ο οποίος ήταν παρών στο τραγικό συμβάν.

Ο άνδρας παρακολουθούνταν από ψυχολόγο λόγω οικογενειακής κατάστασης και επικείμενου διαζυγίου, χωρίς όμως να έχει αναφερθεί ανάγκη βοήθειας στην υπηρεσία.

Ο 10χρονος γιος λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη μετά το τραγικό γεγονός. Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο τις εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας μιας αστυνομικού από τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του στη Δράμα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι «το ζευγάρι αυτό δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία ή την υπηρεσία του. Ήταν απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα».

Όπως σημείωσε, στο σπίτι έφτασαν αστυνομικοί έπειτα από τηλεφώνημα του ανήλικου παιδιού της οικογένειας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τη συνάδελφό τους. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες να τη διατηρήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η κ. Δημογλίδου τόνισε επίσης ότι «ο 50χρονος δεν είχε αναφερθεί από οικείο πρόσωπο ή από την υπηρεσία του ότι χρειαζόταν βοήθεια ή διαφορετική διαχείριση. Όπως είπε, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν κακοποίηση, αλλά μια συγκεκριμένη οικογενειακή κατάσταση λόγω επικείμενου διαζυγίου. Ο άνδρας παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, ενώ το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον γνώριζε την κατάσταση. Η υπηρεσία του, ωστόσο, δεν είχε ενημερωθεί ούτε από τον ίδιο ούτε από τη σύζυγό του».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «οι εμπλεκόμενοι ήταν πλήρως λειτουργικοί και υπηρετούσαν σε μονάδες πρώτης γραμμής, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην υπηρεσία τους». «Πίσω από τη στολή βρίσκεται ένας άνθρωπος που μπορεί να αντιμετωπίζει οικογενειακά και προσωπικά προβλήματα. Θύτης και θύμα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από το επάγγελμά του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μια οικογένεια βρίσκεται πλέον σε κατάσταση οδύνης προσπαθώντας να διαχειριστεί τον επικείμενο χωρισμό».

Η οικογένεια είχε δύο παιδιά, με τον 10χρονο γιο να είναι παρών στο τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το παιδί παρακολουθείται από ψυχολόγο και λαμβάνει την απαραίτητη υποστήριξη.

Το φρικτό έγκλημα αποκαλύφθηκε περίπου στις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο 10χρονος κάλεσε το κέντρο Άμεσης Δράσης. Αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο έσπευσαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τη γυναίκα αιμόφυρτη στο σπίτι. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη επί δύο ώρες για να τη σώσουν, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς κατέληξε γύρω στις 7 το απόγευμα.

Διαβάστε επίσης