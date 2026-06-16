Τρεις γυναίκες δολοφονημένες, σε 15 μέρες… Συνέχισε ό,τι κάνεις!

Δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι ψυχές. Είναι ζωές.

Νίκος Συρίγος

Τρεις γυναίκες δολοφονημένες, σε 15 μέρες… Συνέχισε ό,τι κάνεις!
ME TO N & ME TO Σ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Την σκληρή, την αποτρόπαιη, την ντροπιαστική, την ασήκωτη.

Τρεις γυναίκες νεκρές σε 15 μέρες από τους συζύγους τους. Τρεις γυναίκες δολοφονημένες… Σε λιγότερο από δυο εβδομάδες.

Στην ελληνική περιφέρεια.

Γυναίκες που μπορεί να είχαν δει τα σημάδια. Μπορεί και όχι. Σπιτικά που έκλεισαν και βυθίστηκαν στο πένθος. Παιδιά που θα ζήσουν ορφανά, επειδή κάποιοι θεώρησαν ότι έχουν λόγο στη ζωή και στον θάνατο των κοριτσιών. Και τα σκότωσαν.

Δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι ψυχές. Είναι ζωές. Είναι γυναίκες που δολοφονήθηκαν. Γυναίκες που προσπάθησαν να κλείσουν το κεφάλαιο της κακοποίησης και των απειλών και να αλλάξουν ζωή. Να συνεχίσουν να ζουν. Αλλά δεν τα κατάφεραν…

Αυτός που είχε αποφασίσει να τις σκοτώσει, νίκησε σε αυτή τη μάχη του καλού με το κακό. Θα τη δεις και αυτή τη δολοφονία του κοριτσιού στις ειδήσεις. Θα στην αναλύσουν στις εκπομπές. Θα σου πουν δεκάδες λεπτομέρειες για τη ζωή του κοριτσιού. Πού ζούσε, πώς ζούσε, αν γύριζε αργά στο σπίτι της, αν φόραγε σεμνά ρούχα… Και μετά θα σου δώσουν δώρα, λεφτά και αυτοκίνητα για να ξεχαστείς.

Και θα περάσει κι αυτό. Και θα γίνει ένας ακόμη αριθμός στη λίστα.

Λίγοι θα θυμούνται το όνομα τους και τα παιδιά που μένουν πίσω να μεγαλώσουν χωρίς μάνα…

Του χρόνου τέτοια μέρα, η Αντιγόνη θα είναι απλά μέρος μιας λίστας που άπαντες βλέπουμε χωρίς ντροπή, διαρκώς να μεγαλώνει. Ο κόσμος δεν αλλάζει με προσευχές. Ούτε με Θεός σχωρέστη… Αλλάζει με αποφάσεις.

Κι όχι δεν θέλουμε να λέμε στα κορίτσια μας «να προσέχετε» θέλουμε να πάψουμε να είμαστε μαλάκες.

Όπως το είπε ο Μίλτος Πασχαλίδης τις προάλλες… Τρεις γυναίκες δολοφονημένες, σε 15 μέρες. Συνέχισε ό,τι κάνεις! Ή επιτέλους σταμάτα ό,τι κάνεις και άλλαξε!

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης κατά Φάμελλου: Απαιτείται άμεσα λύση στον ΣΥΡΙΖΑ

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Δεν πρόκειται για κάποιο πείραμα. Είναι η απόλυτη παικτική επανάσταση και ονομάζεται NoviSocial

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο μαθήτριες Γυμνασίου στην Εύβοια

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Σε 4 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο 61χρονος που εξέδιδε τη σύζυγό του σε 120 άνδρες

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στη Φθιώτιδα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

14:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εγκληματική ομάδα διέπραττε ληστείες και κλοπές - Μία σύλληψη

14:05LIFESTYLE

Σε τρυφερές στιγμές απαθανατίστηκαν η Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό σε πάρκο της Καλιφόρνια

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 22χρονη έπεσε από τον 2ο όροφο και ανασύρθηκε ζωντανή από το ΕΚΑΒ

14:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φώτης Μάγγος: «Η πιο δύσκολη και οδυνηρή απόφαση της ζωής μου να παραιτηθώ από Δήμαρχος Λειψών

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Δράμα: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό» - Η αιχμηρή ανάρτηση της Λένας Διβάνη

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Συνελήφθη στο λιμάνι 20χρονη με ποσότητα κοκαΐνης

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστρια προκαλεί οργή «σκορπίζοντας τις στάχτες αγαπημένου προσώπου» στα νερά της Βενετίας

13:48ME TO N & ME TO Σ

Τρεις γυναίκες δολοφονημένες, σε 15 μέρες… Συνέχισε ό,τι κάνεις!

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΡΤ επενδύει στην ελληνική περιφέρεια με δράσεις ουσίας και πολιτισμού

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Δολοφονήθηκε Ρώσος καλλιτέχνης που ασκούσε κριτική στο Κρεμλίνο - Δέχθηκε 5 σφαίρες

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέθηκε σε αργία ο Μητροπολίτης που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς στα Πετράλωνα

13:40ΦΑΡΜΑΚΟ

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα ζητά αναβολή εφαρμογής της Οδηγίας για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

13:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Χάνει και το ματς με την Αϊτή ο Νεϊμάρ

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: 11χρονος βρήκε δόντι αρχαίου ελέφαντα ηλικίας 2 εκατομμυρίων ετών σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από τη Σύνοδο G7: «Θα ξεσπάσει κόλαση αν το Ιράν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά o θάνατος της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Ζούσε με τους γονείς του ο 50χρονος δολοφόνος - Πώς σκότωσε την άτυχη Αντιγόνη

08:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πώς συνετρίβη το βομβαρδιστικό B-52 στην Καλιφόρνια - Η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία από το 1982

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 21χρονη από τσίμπημα σφήκας

13:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιωτόπουλος: Επέστρεψε στο κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού - Τι ζήτησε

13:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Το συγκινητικό «αντίο» του Εργκίν Αταμάν: «Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις»

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο «Αττικόν» με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Η άγνωστη ιστορία της 55χρονης νοσηλεύτριας που κατέρρευσε - Είχε «χάσει» το παιδί της

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζουν όλα για δάνεια μέχρι €100.000: Πλαφόν στο επιτόκιο και συνολικό κόστος δανείου, τέλος στα ψιλά γράμματα - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Θεοδωρικάκου για την καταναλωτική πίστη

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Δράμα: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό» - Η αιχμηρή ανάρτηση της Λένας Διβάνη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ο λαγοκέφαλος είναι κάτι πολύ περισσότερο από επικίνδυνο ψάρι»: SOS από τους ειδικούς,  πρόκειται για τη «χειρότερη βιολογική εισβολή στη Μεσόγειο»

12:42WHAT THE FACT

Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Η αλήθεια για το super El Niño και την Ελλάδα - Πώς θα επηρεαστεί τελικά η χώρα μας

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στη Φθιώτιδα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Η ανατριχιαστική ανάρτηση της Αντιγόνης πριν τη δολοφονία της - «Μια τραγική στιγμή...»

10:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βοζίνια: Η μυθιστορηματική ζωή του 40χρονου τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου - Η μητέρα του που δεν είχε λεφτά για την βίζα και τα δάκρυα που συγκίνησαν τους φιλάθλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ