Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Την σκληρή, την αποτρόπαιη, την ντροπιαστική, την ασήκωτη.

Τρεις γυναίκες νεκρές σε 15 μέρες από τους συζύγους τους. Τρεις γυναίκες δολοφονημένες… Σε λιγότερο από δυο εβδομάδες.

Στην ελληνική περιφέρεια.

Γυναίκες που μπορεί να είχαν δει τα σημάδια. Μπορεί και όχι. Σπιτικά που έκλεισαν και βυθίστηκαν στο πένθος. Παιδιά που θα ζήσουν ορφανά, επειδή κάποιοι θεώρησαν ότι έχουν λόγο στη ζωή και στον θάνατο των κοριτσιών. Και τα σκότωσαν.

Δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι ψυχές. Είναι ζωές. Είναι γυναίκες που δολοφονήθηκαν. Γυναίκες που προσπάθησαν να κλείσουν το κεφάλαιο της κακοποίησης και των απειλών και να αλλάξουν ζωή. Να συνεχίσουν να ζουν. Αλλά δεν τα κατάφεραν…

Αυτός που είχε αποφασίσει να τις σκοτώσει, νίκησε σε αυτή τη μάχη του καλού με το κακό. Θα τη δεις και αυτή τη δολοφονία του κοριτσιού στις ειδήσεις. Θα στην αναλύσουν στις εκπομπές. Θα σου πουν δεκάδες λεπτομέρειες για τη ζωή του κοριτσιού. Πού ζούσε, πώς ζούσε, αν γύριζε αργά στο σπίτι της, αν φόραγε σεμνά ρούχα… Και μετά θα σου δώσουν δώρα, λεφτά και αυτοκίνητα για να ξεχαστείς.

Και θα περάσει κι αυτό. Και θα γίνει ένας ακόμη αριθμός στη λίστα.

Λίγοι θα θυμούνται το όνομα τους και τα παιδιά που μένουν πίσω να μεγαλώσουν χωρίς μάνα…

Του χρόνου τέτοια μέρα, η Αντιγόνη θα είναι απλά μέρος μιας λίστας που άπαντες βλέπουμε χωρίς ντροπή, διαρκώς να μεγαλώνει. Ο κόσμος δεν αλλάζει με προσευχές. Ούτε με Θεός σχωρέστη… Αλλάζει με αποφάσεις.

Κι όχι δεν θέλουμε να λέμε στα κορίτσια μας «να προσέχετε» θέλουμε να πάψουμε να είμαστε μαλάκες.

Όπως το είπε ο Μίλτος Πασχαλίδης τις προάλλες… Τρεις γυναίκες δολοφονημένες, σε 15 μέρες. Συνέχισε ό,τι κάνεις! Ή επιτέλους σταμάτα ό,τι κάνεις και άλλαξε!