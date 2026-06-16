Δράμα: Ο 50χρονος είχε απειλήσει με όπλο την Αντιγόνη δύο εβδομάδες πριν τη σκοτώσει

Snapshot Ο 50χρονος σύζυγος απείλησε με όπλο την Αντιγόνη δύο εβδομάδες πριν τη δολοφονήσει, όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν.

Η Αντιγόνη είχε μετακομίσει στην αδερφή της και το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, αλλά δεν είχε καταγγείλει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 50χρονος τη δολοφόνησε μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Η τοπική κοινωνία της Δράμας συγκλονίστηκε από το περιστατικό, ενώ ο θείος της Αντιγόνης κάλεσε τις γυναίκες να καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας για να αποφεύγονται τραγωδίες. Snapshot powered by AI

Μία μαρτυρία που ρίχνει «φως» στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης γυναίκας αστυνομικού στη Δράμα, από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της, είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με μαρτυρία του θείου της Αντιγόνης, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, ο συζυγοκτόνος, δύο εβομάδες πριν είχε απειλήσει τη 45χρονη με όπλο, όσο αυτή κοιμόταν, αφού εκείνη του είχε ζητήσει να χωρίσουν.

Μετά το περιστατικό, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, με την Αντιγόνη να είχε μετακομίσει και να έμενε στην αδερφή της. Η Αντιγόνη δεν είχε καταγγείλει το περιστατικό και για αυτό οι έως τώρα πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν είχαν αναφερθεί ποτέ προβλήματα στο ζευγάρι.

Ο θείος της 45χρονης προέτρεψε επίσης όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία να προχωρήσουν σε καταγγελία, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα, τα οποία δυστυχώς δεν αποφεύχθησαν για την ανιψιά του.

Πώς δολοφόνησε ο 50χρονος την Αντιγόνη

Η γυναίκα δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση μέσα στο σπίτι της, όπου ο δράστης την τραυμάτισε θανάσιμα με τουλάχιστον τρεις μαχαιριές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας επιτέθηκε αρχικά πισώπλατα και άρχισε να τη μαχαιρώνει με μανία, αφήνοντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα. Παρά την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο και την προσπάθεια των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μετά το φονικό, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του συζύγου, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρός μέσα σε σταθμευμένο όχημα, έχοντας αυτοπυροβοληθεί. Η ειδοποίηση για τον άνδρα που βρισκόταν αναίσθητος στο όχημα δόθηκε από πολίτη. Η ταυτοποίηση επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον 50χρονο σύζυγο της γυναίκας.

Ο 50χρονος φέρεται να είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο, χωρίς όμως να υπάρχουν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του. Η 45χρονη γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους και συναδέλφους της δυσκολίες στη σχέση τους, ωστόσο δεν είχε καταθέσει επίσημα παράπονα στην αστυνομία. Επιπλέον, διαψεύδονται πληροφορίες που ήθελαν τον σύζυγο να έχει υποβληθεί σε ψυχομετρικά τεστ μετά από σχετική καταγγελία.

Η ανατριχιαστική ανάρτηση της Αντιγόνης πριν τη δολοφονία της - «Μια τραγική στιγμή...»

Λίγες ημέρες πριν το τραγικό γεγονός, η Αντιγόνη είχε δημοσιεύσει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφερόταν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια, ειδικά σε σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, ενώ παράλληλα αναγνώριζε το πρόβλημα των δολοφονιών γυναικών στη χώρα.

Στην ανάρτηση που είχε κάνει δώδεκα ημέρες πριν το περιστατικό, η γυναίκα τόνιζε: «Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ' τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ' τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή».

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