Δίκη Τεμπών: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα των Δικηγορικών Συλλόγων και του σωματείου μηχανοδηγών

Snapshot Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων και τραυματιών εναντίον τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου για παράβαση καθήκοντος.

Απορρίφθηκαν οι δηλώσεις παράστασης των Δικηγορικών Συλλόγων και του σωματείου μηχανοδηγών για τη δίκη των Τεμπών.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης εξέφρασαν αντιρρήσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας από δικηγορικούς συλλόγους και το Ελληνικό Δημόσιο, επισημαίνοντας παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με την υποβολή νέων αιτημάτων. Snapshot powered by AI

Δεκτές έγιναν σήμερα οι δηλώσεις συγγενών θυμάτων και τραυματιών του Ελληνικού Δημοσίου από το δικαστήριο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, κατά τη δέκατη δικάσιμο στα δικαστήρια Λάρισας (Γαιόπολις).

Οι δηλώσεις που έγιναν δεκτές στρέφονται εναντίον μόνο των τριών από τους συνολικά 36, κατηγορουμένων σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος, και αφορούν στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Απορρίφθηκαν οι δηλώσεις παράστασης των Δικηγορικών Συλλόγων

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, απέρριψε τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των Δικηγορικών Συλλόγων και το σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (μηχανοδηγοί).

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και να απορριφθούν οι δηλώσεις του σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, πρότεινε να απορριφθούν όσες δηλώσεις έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους.

Στο μεταξύ νωρίτερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων ολοκληρώθηκαν. Όλοι εξέφρασαν αντιρρήσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων ότι αντιβαίνει στο τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων και δεν αφήνει «χώρο» στους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών σταθμαρχών και του επιθεωρητή, εξέφρασαν αντιρρήσεις και για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, όπως αναφέρει το onlarissa. Συγκεκριμένα ο κ. Θέμης Σοφός ο οποίος είναι συνήγορος υπεράσπισης του πρώην επιθεωρητή διοίκησης καταφέρθηκε σε βάρος του πρώην υπουργού μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, για την επιλογή του να στραφεί το δημόσιο σε βάρος των τριών σταθμαρχών και του επιθεωρητή τους, την οποία χαρακτήρισε προσχηματική και στοχευμένη, σημειώνοντας ότι προσπαθεί να βρει «εξιλαστήρια θύματα, εξαιρώντας προκλητικά τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων».

Έκανε, μάλιστα, λόγο και για ευθύνες του πρώην υπουργού Κώστα Καραμανλή, σχετικά με τη γνώση της μη λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο.

Τα αιτήματα που εξετάζονται

Τα πρώτα αίτηματα που υποβλήθηκαν σήμερα αφορούσαν στη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτική του Αρείου Πάγου που διερευνά την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών και την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Κώστα Κυρανάκη και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την παράσταση του Ελληνικού δημοσίου.

Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται αύριο.

Πριν την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που παρίσταται για το Ελληνικό δημόσιο, δήλωσε πως δεν κρύβεται κάποια σκοπιμότητα στην δήλωση του δημοσίου τονίζοντας, παράλληλα, πως δεν έλαβαν «καμία εντολή από υπουργό», παρά μόνο από την πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για να δηλώσουν την παράσταση.

H δίκη θα συνεχιστεί αύριο, Τετάρτη, οπότε και θα συνεχιστεί η υποβολή νέων αιτημάτων.

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