Ο Κυρανάκης απάντησε στον Πλακιά μετά την αιχμηρή ανάρτησή του για «ξυλόλιο» και ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Ο Κυρανάκης διέψευσε ότι παρευρέθηκε σε βράβευση και ότι υποστήριξε ότι η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε από ξυλόλιο.

Μιχάλης Παπαδάκος

Ο Κυρανάκης απάντησε στον Πλακιά μετά την αιχμηρή ανάρτησή του για «ξυλόλιο» και ΕΟΔΑΣΑΑΜ
Αρχείου - Eurokinissi
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  • Ο Νίκος Πλακιάς κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για παρουσία σε εκδήλωση που βράβευσε ομάδα που προωθεί θεωρία περί παράνομου φορτίου στην τραγωδία των Τεμπών.
  • Ο Κυρανάκης διέψευσε ότι παρευρέθηκε σε βράβευση και ότι υποστήριξε ότι η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε από ξυλόλιο.
  • Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ χαρακτήρισε την εκδήλωση ως απονομή ευχαριστήριας πλακέτας στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο και υπογράμμισε την ανεξαρτησία του από το Υπουργείο Μεταφορών.
  • Ο Πλακιάς επισήμανε έλλειψη στοιχείων για παράνομο φορτίο στη δικογραφία και αμφισβήτησε τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της έρευνας του Αρείου Πάγου.
  • Ο Πλακιάς ζήτησε απαντήσεις σχετικά με τη στάση του Κυρανάκη και αμφισβήτησε αν υπήρχε σκοπιμότητα πίσω από την παρουσία του στην εκδήλωση.
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Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος απάντησε στα «καρφιά» του κ. Πλακιά.

Ο κ. Πλακιάς στηλίτευσε χθες (14/6) το γεγονός ότι ο κ. Κυρανάκης φέρεται να παρευρέθηκε σε εκδήλωση βράβευσης από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ στην ομάδα που προώθησε τη θεωρία περί ύπαρξης παράνομου φορτίου στην τραγωδία των Τεμπών.

Η τελετή, προκάλεσε την αντίδραση του Πλακιά, ο οποίος έλαβε σήμερα (16/6) σχετική απάντηση από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ο υφυπουργός έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν ισχύει.

1) Κανείς από τους εικονιζόμενους δεν έχει υποστηρίξει ότι «η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε από ξυλόλιο»

2) Δεν ήμουν παρών στην υποτιθέμενη «βράβευση»

3) Πληροφορήθηκα από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ - ο οποίος υπενθυμίζω είναι ανεξάρτητος και δεν λογοδοτεί στον Υπουργό Μεταφορών - ότι δεν πρόκειται για βράβευση, αλλά για «ευχαριστήρια πλακέτα» στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που διοργανώθηκε».

Τι έγραψε χθες ο Πλακιάς

«Στην αρχή νόμισα πώς πρόκειται για ένα κακόγουστο αστείο και αυτό που έβλεπα και διάβαζα ένα ψέμα. Αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ βράβευσε παρουσία Κυρανάκη παρακαλώ, την τριάδα του παράνομου φορτίου.

Αυτούς που επέμεναν κόντρα σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης, (Γάνδη, Πίζα, RISE) ότι τα έλαια σιλικόνης δεν αναφλέγονται και ότι κάτι άλλο
(ποιο; ακόμα το ψάχνουν) δημιούργησε την πυρόσφαιρα.

Δηλαδή το «παράνομο φορτίο» που καμία κάμερα δεν το κατέγραψε, καμία κατάθεση δεν το αναφέρει, κανένα ηχητικό .

Μέχρι και το Γενικό Χημείο του κράτους έχει δηλώσει επίσημα “Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν προκύπτει τίποτα που να υποστηρίζει την ύπαρξη παράνομου φορτίου υδρογονανθράκων”.

Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο για ξυλόλιο και παράνομο φορτίο στην δικογραφία.
Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση μου προκαλεί η βράβευση του καθηγητή Κωνσταντόπουλου που έγραψε «επιστημονικό πόρισμα» σε 2 εργάσιμες μέρες όταν όλοι οι υπόλοιποι χρειάστηκαν μήνες.

Εντύπωση μου προκαλεί ότι έχουν περάσει 14 μήνες (7/4/2025) από την «Κατεπείγουσα έρευνα του Αρείου Πάγου για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τον ρόλο του Λακαφώση» και δεν γνωρίζει κανείς σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δικογραφία.
Έτσι είναι οι «κατεπείγουσες έρευνες;»

Εντύπωση μου κάνει ότι τα στελέχη του ERA, Bart Accou, και Fabrizzio Carpinelli δεν έχουν κληθεί από την δικαιοσύνη. Γιατί;

Εντύπωση μου προκαλεί ότι ο κ. Κυρανάκης δεν είναι δυνατόν να μην τα γνωρίζει όλα αυτά. Κι αν τα γνωρίζει ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η παρουσία του σε αυτή τη βράβευση;

Άρα έχω δικαίωμα πλέον όχι μόνο να αναρωτιέμαι αλλά να πιστεύω ότι πέρα από την αντιπολίτευση που έκανε σημαία το ξυλόλιο μήπως είχε συμφέρον και η κυβέρνηση να υπάρχει παράνομο φορτίο το οποίο εκμεταλλεύτηκε 40 μήνες τώρα;

Μήπως η αντιπολίτευση με τα λεγόμενα της και τις πράξεις της δούλευε για την κυβέρνηση όλο αυτό διάστημα χωρίς να έχουν ιδέα τι πραγματικά γινόταν στο παρασκήνιο; Konstantinos Kyranakis περιμένω απαντήσεις».

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