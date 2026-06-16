Μητσοτάκης από Βούλα: Στον πολιτικό διαγκωνισμό ο «τζάμπα 1» συναγωνίζεται τον «τζάμπα 2»

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης, συνάντηση με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και συνάντηση με πολίτες στη Βούλα

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε προεκλογικές υποσχέσεις παροχών που δεν είναι βιώσιμες οικονομικά.

Η κυβέρνηση ακολουθεί συνετή πολιτική με μείωση φόρων και στήριξη των πολιτών, ενώ έχει μηδενίσει τον φόρο για τη νέα γενιά αντί για δωρεάν πρόσβαση στα ΜΜΜ.

Η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της, αποπληρώνοντας πρόωρα τα δάνεια διάσωσης και αποφεύγοντας τη δημιουργία δυσθεώρητου χρέους για τις επόμενες γενιές.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε αντιπλημμυρικά έργα και το Κέντρο Υγείας Βάρης, υπογραμμίζοντας την ανάταξη του ΕΣΥ ως κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας.

Εξέφρασε την ανάγκη εμπιστοσύνης στη διαχείριση της χώρας εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και παρουσίασε την καινοτόμο πλατφόρμα posokanei για διαφάνεια στις τιμές του πετρελαίου. Snapshot powered by AI

Να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε όσους τους τάζουν προεκλογικά διαφότων ειδών παροχές, κάλεσε τους πολίτες από τη Βούλα όπου βρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κάποιοι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα ΜΜΜ και εμείς έχουμε μηδενίσει το φόρο για τη νέα γενιά»

«Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Αυτό που κάνω εδώ σήμερα στο 3Β, το κάνω τρία χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τις εκλογές», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός είχε επιθεωρήσει τα αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις οικονομικές επιδόσεις της κυβέρνησης και την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων διάσωσης, σημείωσε «πως η δικιά μας γενιά που μεγάλωσε πολιτικά δεκαετία 80 και 90 είναι η ιστορία του χρέους να πλακώνει τη χώρα και για πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει να μειώσει το δημόσιο χρέος της με το γρηγορότερο ρυθμό στην ιστορία».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε πως «εχουμε χρέος να μην κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος που θα μας πνίξει». Και προειδοποίησε κατά εύκολων παροχών: «Έχουμε χαράξει μια συνετή πολιτική, να μειώσουμε φόρους, να στηρίξουμε τους πολίτες».

Σε αυτό το πλαίσιο επεσήμανε πως «στο πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα ο «τζάμπα 1» συναγωνίζεται τον «τζάμπα 2», όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει».

Τόνισε δε πως «εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά, εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μερα».

Σχολιάζοντας τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μεταφοράς, ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς να τους κατονομάσει υπογράμμισε: «Κάποιοι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα ΜΜΜ και εμείς έχουμε μηδενίσει το φόρο για τη νέα γενιά».

«Να έχετε μεγάλη επιφύλαξη αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν, σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές», είπε και διαμήνυσε: «Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα».

Σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν επισήμανε: Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ότι θα περάσει στην αγορά - αύριο παρουσιάζουμε μια καινοτόμα πλατφόρμα την posokanei που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα τιμή τις καλύτερες τιμές.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, διερωτήθηκε: «Θέλουμε να εμπιστευτούμε και πάλι αυτούς που τάζουν και δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν; Σε ποιον θα εμπιστευθούμε το τιμόνι της χώρας σε μια περίοδο κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων; Γιατί ενοχλούνται από το πραγματικό δίλημμα ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο σε περίπτωση κρίσης;»

Στο Κέντρο Υγείας Βάρης

Κατά την επίσκεψη νωρίτερα στο Κέντρο Υγείας Βάρης τόνισε:

Η ανάταξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας. Ολα όσα έχουμε κάνει στην Υγεία σηματοδοτούν ότι πέρα από τη στείρα αντιπαράθεση, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι τι θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς δεν τάξαμε λαγούς με πετραχήλια

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης, συνάντηση με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και συνάντηση με πολίτες στη Βούλα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης, συνάντηση με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και συνάντηση με πολίτες στη Βούλα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

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