Κυριάκος Μητσοτάκης: Επιθεώρησε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι

Τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι επιθεώρησε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό, ο δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε πως «όλα τα έργα που φτιάχνονται στην περιοχή είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Η πόλη αλλάζει μορφή με τη βοήθεια της κυβέρνησης», είπε και συνέχισε: «Και εγώ και οι αυτοδιοικητικοί τον ευχαριστούμε από καρδιάς».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε: «Σε όλα τα προβλήματα μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι “παρών”».

Τον πρωθυπουργό συνόδευσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια θα βρεθεί στο Κέντρο Υγείας Βάρης. Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι Eurokinissi

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