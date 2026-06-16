Το διπλό σχέδιο Μητσοτάκη: «Σκούπα» στη διαφθορά, πόλεμος στα λεφτόδεντρα

Η διπλή γραμμή Μητσοτάκη απέναντι στη διαφθορά και τον λαϊκισμό - Το μήνυμα προς τους πολίτες ενόψει της μακράς πορείας προς τις κάλπες

Κώστας Τσιτούνας

Το διπλό σχέδιο Μητσοτάκη: «Σκούπα» στη διαφθορά, πόλεμος στα λεφτόδεντρα
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προωθεί διπλή στρατηγική με έμφαση στην καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.
  • Το κύκλωμα στις Πολεοδομίες αποκαλύφθηκε μέσω πολύμηνης έρευνας, αποδεικνύοντας τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών και την πολιτική βούληση κατά της διαφθοράς.
  • Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση, ιδιαίτερα τον Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, για ακοστολόγητες παροχές που δεν είναι οικονομικά βιώσιμες.
  • Η μεταφορά των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο και η ψηφιοποίηση υπηρεσιών στοχεύουν στη μείωση της διαφθοράς μέσω περιορισμού της προσωπικής επαφής με υπαλλήλους.
  • Το κεντρικό μήνυμα της κυβέρνησης για τις επόμενες εκλογές είναι η προώθηση νομιμότητας και η αποφυγή επιστροφής σε πολιτικές που οδήγησαν σε οικονομική κρίση.
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Η κυβέρνηση επιχειρεί να χτίσει το νέο πολιτικό αφήγημα της επόμενης περιόδου πάνω σε δύο κεντρικούς άξονες: την εμπέδωση της νομιμότητας σε κάθε επίπεδο του κράτους και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας απέναντι στις «εύκολες υποσχέσεις» της αντιπολίτευσης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τα κυκλώματα στις Πολεοδομίες, αντί να αποτελούν πλήγμα για την κυβέρνηση, συνιστούν απόδειξη ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν και ότι υπάρχει πολιτική βούληση να σπάσουν παγιωμένα δίκτυα διαφθοράς που για δεκαετίες παρέμεναν στο απυρόβλητο.

Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και το ΠΑΣΟΚ ότι επαναφέρουν λογικές παροχολογίας χωρίς κοστολόγηση, επιχειρώντας να κερδίσουν πολιτικά οφέλη με υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

«Η εξάρθρωση των κυκλωμάτων πιστώνεται στην κυβέρνηση»

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αποκάλυψη του κυκλώματος στις Πολεοδομίες αποτελεί προϊόν πολύμηνης έρευνας των αρμόδιων υπηρεσιών και απόδειξη ότι το κράτος διαθέτει πλέον τα εργαλεία να εντοπίζει και να χτυπά οργανωμένες εστίες διαφθοράς.

Στο κυβερνητικό επιτελείο επιμένουν ότι η υπόθεση δεν μπορεί να χρεωθεί πολιτικά στη σημερινή διακυβέρνηση, καθώς οι ίδιες οι κρατικές υπηρεσίες ήταν εκείνες που συγκέντρωσαν στοιχεία, προχώρησαν σε επισυνδέσεις και οδήγησαν την υπόθεση στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προβάλλει ως απάντηση στα φαινόμενα διαφθοράς τη μεταφορά των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και τη μείωση της προσωπικής επαφής πολίτη και υπαλλήλου, η οποία συχνά δημιουργούσε περιθώρια αδιαφανών συναλλαγών.

Το δίλημμα των επόμενων εκλογών

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι όσο πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση θα εντείνεται ο ανταγωνισμός υποσχέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η κυβερνητική στρατηγική θα στηριχθεί στην αντιπαραβολή δύο διαφορετικών μοντέλων διακυβέρνησης: από τη μία της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της σταδιακής ενίσχυσης των εισοδημάτων και από την άλλη των ακοστολόγητων εξαγγελιών που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θυμίζουν την περίοδο πριν από την κρίση.

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η χώρα δεν μπορεί να επιστρέψει σε λογικές που οδήγησαν σε ελλείμματα, υπερδανεισμό και τελικά σε μνημόνια, υπογραμμίζοντας ότι κάθε νέα παροχή θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικό δημοσιονομικό χώρο.

Στο στόχαστρο Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο η κυβέρνηση κατηγορεί ότι επανέρχεται με τη ρητορική του 2012 και του 2015, υποσχόμενος παρεμβάσεις χωρίς να εξηγεί με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθούν.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί πλέον τον ίδιο δρόμο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις προτάσεις για δωρεάν μετακινήσεις στις αστικές συγκοινωνίες.

Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι δεν υπάρχουν «δωρεάν υπηρεσίες», καθώς το κόστος κάθε παροχής μεταφέρεται τελικά στον φορολογούμενο, ενώ αντιπροτείνει ως πιο αποτελεσματική πολιτική τη μείωση φόρων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα κριθεί μόνο από τις εξαγγελίες, αλλά κυρίως από τη σύγκριση έργου και αποτελεσμάτων.

Για τον λόγο αυτό, το κεντρικό μήνυμα που θα εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις περιοδείες του θα είναι διπλό: «νομιμότητα παντού» απέναντι σε κάθε εστία διαφθοράς και «στήριξη των πολιτών χωρίς επιστροφή στα λάθη του παρελθόντος».

Ένα αφήγημα που φιλοδοξεί να μετατρέψει την επόμενη εκλογική μάχη σε σύγκρουση μεταξύ σταθερότητας και λαϊκισμού, με το κυβερνητικό στρατόπεδο να θεωρεί ότι εκεί διαθέτει το ισχυρότερο πολιτικό του πλεονέκτημα.

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