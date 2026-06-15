Συνάντηση Μητσοτάκη με γιο του Χαφτάρ στο Μαξίμου: Επί τάπητος θαλάσσιες ζώνες και μεταναστευτικό

Συνάντηση με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, και γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, Σαντάμ, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.

Συζητήθηκε ακόμη η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό. Τέθηκε, επίσης, το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων.