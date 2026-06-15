Γεραπετρίτης σε Χαφτάρ: ΑΟΖ με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας

Στο μέτωπο της παράτυπης μετανάστευσης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με στόχο τη μείωση των μεταναστευτικών ροών

Παναγιώτης Βελισσάρης

Γεραπετρίτης σε Χαφτάρ: ΑΟΖ με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Σαντάμ Χαφτάρ

Eurokinissi
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  • Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Σαντάμ Χαφτάρ επιβεβαίωσαν την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ανατολικής Λιβύης.
  • Η Ελλάδα επιδιώκει την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με τη Λιβύη βάσει του Δικαίου της Θάλασσας και της UNCLOS.
  • Συμφωνήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας για τη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη και τη Γαύδο.
  • Συζητήθηκαν οι δυνατότητες αύξησης επενδύσεων, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, και η αναβάθμιση αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων.
  • Η Ελλάδα υποστηρίζει μια ενιαία και κυρίαρχη Λιβύη χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και προωθεί τη σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.
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Την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και Ανατολικής Λιβύης επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχε τη Δευτέρα στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η πρώτη επίσκεψη του Χαφτάρ στην ελληνική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της δεύτερης επίσκεψης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Βεγγάζη στις 28 Μαρτίου και αποτυπώνει την κοινή βούληση των δύο πλευρών για ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με την Ανατολική Λιβύη.

Γεραπετρίτης: ΑΟΖ με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι στρατηγική προτεραιότητα της Αθήνας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ως δύο γειτονικών χωρών με αντικείμενες ακτές, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και των προβλέψεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Στο μέτωπο της παράτυπης μετανάστευσης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με στόχο τη μείωση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη και τη Γαύδο. Παράλληλα, συζητήθηκε η συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα, καθώς και η προετοιμασία νέου κύκλου εκπαιδευτικών δράσεων και παροχής τεχνογνωσίας.

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφορούσε, επίσης, την οικονομική συνεργασία. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, εξετάστηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης των επενδύσεων σε σειρά τομέων, με έμφαση στην ενέργεια, σε συνέχεια και της επιχειρηματικής αποστολής που είχε πραγματοποιηθεί στη Βεγγάζη τον περασμένο Ιανουάριο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ακόμη στην ανάγκη αναβάθμισης των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ανατολικής Λιβύης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκε, επίσης, ο ρόλος της Ελλάδας ως αξιόπιστου συνομιλητή τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ μιας ενιαίας, ισχυρής και κυρίαρχης Λιβύης, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και ξένες επιρροές.

Διπλωματικές πηγές σημείωναν ότι κοινός τόπος των συνομιλιών αποτέλεσε η εκτίμηση πως η γεωγραφική εγγύτητα Ελλάδας και Λιβύης, σε συνδυασμό με τη ρευστή γεωπολιτική κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, καθιστούν αναγκαία την οικοδόμηση μιας στενότερης και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η ενίσχυση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

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