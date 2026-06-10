Ελλάδα και Λιβύη συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών

Snapshot Η Ελλάδα και η Λιβύη συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου επισκέφθηκε την Τρίπολη για τη δεύτερη συνάντηση της Κοινής Τεχνικής Επιτροπής Ελλάδας

Λιβύης.

Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να προωθήσουν τη διμερή συνεργασία σε ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά την επίσκεψη, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για ενίσχυση των παραδοσιακά στενών διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Snapshot powered by AI

Τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο βάσει του διεθνούς δικαίου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων, επανέλαβαν Ελλάδα και Λίβη. Αυτό αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών μετά την ολοκλήρηση της δεύτερης συνάντησης της Κοινής Τεχνικής Επιτροπής Ελλάδας - Λιβύης για την Οριοθέτηση των Θαλασσίων Συνόρων.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου επισκέφθηκε την Τρίπολη με αφορμή τη δεύτερη συνάντηση της Κοινής Τεχνικής Επιτροπής Ελλάδας - Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων συνόρων. Οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Επίσης και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους για την περαιτέρω προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, Ταχέρ αλ-Μπαούρ, επαναβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για την ενίσχυση των παραδοσιακά στενών διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

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