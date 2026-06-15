Ποιοι παίρνουν το χρίσμα Μητσοτάκη: Τα 50 ονόματα που κλειδώνουν θέση στα γαλάζια ψηφοδέλτια

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε εντατική προετοιμασία για τις εκλογές του 2027 με στόχο την έγκαιρη συγκρότηση ψηφοδελτίων που συνδυάζουν εμπειρία και ανανέωση.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση των τοπικών κομματικών δομών και την αναζήτηση νέων υποψηφίων.

Περίπου 50 στελέχη έχουν ήδη εξασφαλίσει υποψηφιότητα σε κομβικές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και υπουργοί που θα δοκιμαστούν για πρώτη φορά στην κάλπη.

Η Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί στελέχη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να ενισχύσει τα ψηφοδέλτιά της με πρόσωπα κοινωνικά αναγνωρίσιμα και ενεργά στις τοπικές κοινωνίες.

Υλοποιούνται σημαντικές αλλαγές στη δομή και λειτουργία του κόμματος, με νέα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα και διεύρυνση της συμμετοχής των στελεχών για καλύτερο συντονισμό ενόψει των εκλογών. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες εθνικές εκλογές μπορεί τυπικά να απέχει πολλούς μήνες, ωστόσο στη Νέα Δημοκρατία οι μηχανές έχουν ήδη πάρει μπροστά. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επικρατεί η αντίληψη ότι οι εκλογικές μάχες δεν κερδίζονται λίγες εβδομάδες πριν από την κάλπη, αλλά χτίζονται μεθοδικά μέσα από την καθημερινή παρουσία στην κοινωνία, τις περιοδείες και κυρίως μέσα από την επιλογή των προσώπων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει το σύνθημα της πολιτικής κινητοποίησης και η κομματική οργάνωση περνά πλέον σε φάση εντατικής προετοιμασίας. Στην οδό Πειραιώς εξελίσσεται ένας μαραθώνιος επαφών, αξιολογήσεων και συζητήσεων με στόχο τη διαμόρφωση ψηφοδελτίων που θα συνδυάζουν εμπειρία, ανανέωση και ισχυρά τοπικά ερείσματα.

Ο Κυρανάκης σε ρόλο «στρατηγού» της οργανωτικής μάχης

Κομβικό ρόλο στο νέο κομματικό σχέδιο αναλαμβάνει ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί σε κάθε γωνιά της χώρας τους επόμενους μήνες. Η αποστολή του περιλαμβάνει τη στενή επαφή με τις τοπικές οργανώσεις, την αναζήτηση νέων προσώπων, αλλά και τη χαρτογράφηση των αναγκών κάθε εκλογικής περιφέρειας.

Παράλληλα, οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, αλλά και τα στελέχη του κομματικού μηχανισμού, παρακολουθούν τις εξελίξεις στις τοπικές κοινωνίες, καταγράφουν υποψηφιότητες και επιχειρούν να προλάβουν τυχόν εσωκομματικές τριβές. Ήδη ο Θανάσης Νέζης, ο Γιάννης Σμυρλής και ο Στέλιος Κονταδάκης περνούν από κόσκινο τα βιογραφικά παλιών και νέων υποψηφίων.

Οι υποψηφιότητες που θεωρούνται δεδομένες

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αρκετά στελέχη έχουν ήδη λάβει το «πράσινο φως» για να μπουν στη μάχη του σταυρού. Περίπου 50 άτομα φαίνεται να λαμβάνουν σε πρώτο χρόνο το πράσινο φως.

Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών θα είναι υποψήφιος ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ στον Νότιο Τομέα κλειδώνει η υποψηφιότητα του Νίκου Ρωμανού.

Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών προορίζεται η Ειρήνη Αγαπηδάκη, ενώ στα Τρίκαλα θα διεκδικήσει την εκλογή του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης αναμένεται να κατέβουν οι Νίκος Παπαϊωάννου, Γιάννης Παπαγεωργίου και Θανάσης Τσιούρας, ενώ στην Α’ Αθήνας προετοιμάζεται η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Στις ήδη γνωστές επιλογές προστίθενται επίσης οι Μάριος Θεμιστοκλέους στην Ανατολική Αττική, Τάσος Γαϊτάνης στον Νότιο Τομέα, Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο και Δημήτρης Γλυμής στη Φωκίδα.

Οι υπουργοί που ετοιμάζονται για την πρώτη μεγάλη δοκιμασία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομάδα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών που ετοιμάζονται να μετρηθούν για πρώτη φορά στην κάλπη.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου αποτελεί ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα της συγκεκριμένης κατηγορίας, ενώ ο Νίκος Παπαϊωάννου αναλαμβάνει μια δύσκολη αποστολή στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνονται επίσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης με αναφορά στην Α’ Πειραιά, ο Θανάσης Κοντογεώργης για την Α’ Αθήνας ή την Αχαΐα, η Βιβή Χαραλαμπογιάννη για τη Φθιώτιδα, η Ιωάννα Λυτρίβη για την Αρκαδία, ο Νίκος Ταχιάος για τη Θεσσαλονίκη και ο Άκης Σκέρτσος, του οποίου το πολιτικό μέλλον εξακολουθεί να συζητείται σε ανώτατο επίπεδο καθώς δεν υπάρχει οριστική απόφαση.

Η μεγάλη δεξαμενή της Αυτοδιοίκησης

Στην Πειραιώς θεωρούν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να προσφέρει στελέχη με αναγνωρισιμότητα, κοινωνική δικτύωση και ισχυρή παρουσία στις τοπικές κοινωνίες.

Στα ονόματα που ακούγονται συγκαταλέγονται ο Χρήστος Μιχαλάκης στα Τρίκαλα, ο Δημήτρης Καφαντάρης, ο Αναστάσιος Σκοπετέας και η Πορφυλένια Κανελλοπούλου στη Μεσσηνία.

Στην Εύβοια συζητούνται οι Δημήτρης Διαμαντόπουλος και Γιώργος Κελαϊδίτης, στην Αιτωλοακαρνανία οι Γιώργος Παπαναστασίου και Νίκος Κατσακιώρης, στις Σέρρες ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, στη Βοιωτία η Φανή Παπαθωμά και στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος Μερόπη Υδραίου.

Ποια πρόσωπα βολιδοσκοπούνται

Την ίδια ώρα, η πολιτική συζήτηση συνοδεύεται από μια σειρά ονομάτων που βρίσκονται σε διαρκή αξιολόγηση.

Μεταξύ αυτών είναι ο Θόδωρος Σκυλακάκης για την Ηλεία, ο Γιώργος Σταμάτης για την Κορινθία, ο Κωστής Μουσουρούλης για τη Χίο, ο Όμηρος Τσάπαλος για την Α’ Αθήνας και ο Δημήτρης Σκουλός για τη Β’ Πειραιά.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Γεράσιμος Ζαγορίτης, ο Ορέστης Ομράν, ο Ζώης Σταυρόπουλος, η Μαρία-Ωραιοζήλη Κουτσουπιά, ο Κώστας Τσιγαρίδας, ο Ορφέας Γεωργίου, η Αργυρώ Τραγάκη, ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης και ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ξεχωριστές περιπτώσεις παραμένουν ο Νικήτας Κακλαμάνης, για τον οποίο δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, η Μαρία-Νεφέλη Χατζηιωαννίδου που ακούγεται για την Α’ Θεσσαλονίκης, καθώς και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, το όνομα του οποίου εξακολουθεί να συζητείται λόγω του ευρωπαϊκού του προφίλ.

Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να χτίσει από νωρίς το αφήγημα της επόμενης ημέρας. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να παρουσιάσει μια παράταξη που ανανεώνεται, χωρίς να χάνει τη συνοχή και την κυβερνητική της εμπειρία.

Η σύνθεση των ψηφοδελτίων αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες πολιτικές αποφάσεις της επόμενης περιόδου, καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο η κυβερνητική παράταξη θα μπορέσει να εμφανιστεί με νέα δυναμική απέναντι στις προκλήσεις της εκλογικής αναμέτρησης του 2027.

Το μήνυμα που εκπέμπεται από την Πειραιώς είναι σαφές: η προεκλογική προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει και η μάχη των ψηφοδελτίων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.

Οι σαρωτικές αλλαγές στην κομματική μηχανή της ΝΔ

Η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής συνοδεύτηκε από σημαντικές παρεμβάσεις στη δομή και τη λειτουργία του κόμματος, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027.

Τα βασικά σημεία των αλλαγών:

Δημιουργούνται νέα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα για καλύτερο συντονισμό των κομματικών οργανώσεων σε όλη τη χώρα.

Συγχωνεύονται οι ΔΗΜ.Τ.Ο. που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων με τις αντίστοιχες ΔΕΕΠ, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Καταργούνται ασυμβίβαστα και κωλύματα εκλογιμότητας για αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να συμμετέχουν στα κομματικά όργανα.

Ενισχύεται ο ρόλος της περιφέρειας στη λήψη αποφάσεων και διευρύνεται η συμμετοχή στελεχών στα κομματικά όργανα.

Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία

Κοινοβουλευτικά μέλη:

Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα

Αθανάσιος Παπαθανάσης

Σταύρος Παπασωτηρίου

Ασημίνα Σκόνδρα

Εξωκοινοβουλευτικά μέλη:

Παναγιώτης Παλπάνας

Χριστίνα Πατρικάκου

Γιώργος Τσακούμης

Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης

Ex officio μέλη:

Κυριάκος Μητσοτάκης

Κωστής Χατζηδάκης

Άδωνις Γεωργιάδης

Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Γιάννης Σμυρλής

Δημήτρης Καιρίδης

Ορφέας Γεωργίου

Το μήνυμα της ηγεσίας είναι ότι η ΝΔ περνά σε φάση πλήρους εκλογικής ετοιμότητας, με αναδιοργάνωση της κομματικής πυραμίδας από τη βάση έως την κορυφή και με στόχο τη συγκρότηση ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού μηχανισμού για τη μάχη του 2027.

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