Kορίτσι έγινε viral χορεύοντας υπό την μελωδία του πιάνου στο Μετρό Συντάγματος

Το δημόσιο πιάνο που έχει τοποθετηθεί στο Μετρό Συντάγματος συνεχίζει να προσελκύει ανθρώπους όλων των ηλικιών χαρίζοντας μοναδικές εικόνες.

Μία όμορφη στιγμή καταγράφηκε όταν νεαρή πιανίστρια κάθισε στο πιάνο μαγνητίζοντας τους περαστικούς με τη μουσική της. Ανάμεσα σε εκείνους που εντυπωσιάστηκαν ήταν ένα μικρό κορίτσι που άρχισε να χορεύει υπό την μελωδία του πιάνου χαρίζοντας μία ξεχωριστή εικόνα.

Η πιανίστρια μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα social media γράφοντας: «Ως πιανίστα, το καλύτερο συναίσθημα είναι να βλέπω το κοινό να αλληλεπιδρά με τη μουσική μου. Το κοριτσάκι ήρθε και μου ζήτησε να χορέψει όσο έπαιζα. Αν το βλέπεις αυτό, ήσουν υπέροχη. Γεμίστε την Αθήνα με πιάνα σε κάθε γωνιά. Γεμίστε τη με μουσική».

https://www.instagram.com/reel/DZnLdvaNNwc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισε εκείνο της μικρής χορεύτριας.

«Γεια σας, είμαι η Βικτόρια, το κορίτσι που χορεύει. Συγχαρητήρια για το ταλέντο σου στο πιάνο, μια αληθινή καλλιτέχνιδα. Ελπίζω να σε ξαναδώ στις συναυλίες σου», έγραψε.

Διαβάστε επίσης