Από το κοινό στη… σκηνή: Φοιτητής έσωσε συναυλία του συνθέτη του La La Land – Δείτε βίντεο

Snapshot Ο φοιτητής, Στέρλινγκ Νάσα, ανέβηκε απρόσμενα στη σκηνή για να καλύψει κενό σε συναυλία του Τζάστιν Χούρβιτς λόγω ασθένειας μουσικού.

Ο Νάσα έπαιξε το celesta χωρίς πρόβα, ανταποκρινόμενος με επιτυχία στις απαιτήσεις της ζωντανής εκτέλεσης μπροστά σε 2.500 θεατές.

Ο Χούρβιτς παραδέχθηκε την αρχική ανησυχία του, αλλά εξέφρασε θαυμασμό για την απόδοση του νεαρού μουσικού.

Η πολυετής εκπαίδευση του Νάσα στην ανάγνωση και εκτέλεση παρτιτούρων ήταν καθοριστική για την επιτυχημένη συμμετοχή του στην ορχήστρα.

Η εμπειρία ήταν συγκινητική και εξωπραγματική για τον φοιτητή, ο οποίος αντιμετώπισε το άγχος με ψυχραιμία και απόλαυσε την ευκαιρία. Snapshot powered by AI

Μία απρόσμενη ανατροπή μεταμόρφωσε έναν απλό θεατή σε πρωταγωνιστή της βραδιάς, όταν ένας 21άχρονος φοιτητής κλήθηκε να ανέβει στη σκηνή και να καλύψει έκτακτο κενό στην ορχήστρα, σώζοντας ουσιαστικά μία πολυαναμενόμενη συναυλία του συνθέτη του La La Land, Τζάστιν Χούρβιτς.

Ο Στέρλινγκ Νάσα, φοιτητής πανεπιστημίου από το Σίδνεϊ, είχε φτάσει στο Darling Harbour Theatre ως απλός θεατής για να παρακολουθήσει τη ζωντανή εκτέλεση της μουσικής της πολυβραβευμένης ταινίας La La Land. Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, βρέθηκε από τη θέση του κοινού στο επίκεντρο της σκηνής, συμμετέχοντας στην ορχήστρα μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Η βραδιά κινδύνευσε να εξελιχθεί σε εφιάλτη για τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη Τζάστιν Χούρβιτς, όταν ο μουσικός που χειριζόταν το πληκτροφόρο όργανο, αρρώστησε ξαφνικά και δεν υπήρχε διαθέσιμος αντικαταστάτης. Με την έναρξη της παράστασης να πλησιάζει και χωρίς εναλλακτική λύση, ο Χούρβιτς αποφάσισε να απευθυνθεί απευθείας στο κοινό αναζητώντας βοήθεια.

«Υπάρχει κάποιος στην αίθουσα που να μπορεί να διαβάζει παρτιτούρες σε πολύ υψηλό επίπεδο;», ρώτησε τους περίπου 2.500 θεατές που είχαν κατακλύσει το θέατρο το βράδυ του Σαββάτου. Όπως αποκάλυψε αργότερα, η κίνηση αυτή ήταν περισσότερο μία ύστατη προσπάθεια, παρά μία οργανωμένη λύση. «Σκέφτηκα ότι με τόσο κόσμο εδώ μέσα, κάποιος θα πρέπει να είναι μουσικός», ανέφερε.

Η εκτίμηση αποδείχθηκε σωστή. Ο 21άχρονος Νάσα ανταποκρίθηκε στην έκκληση και ανέλαβε να παίξει το celesta, ένα πληκτροφόρο όργανο με ήχο που συνδυάζει στοιχεία πιάνου και μεταλλόφωνου. Παρά την πίεση της στιγμής και το γεγονός ότι βρέθηκε ξαφνικά να παίζει δίπλα σε επαγγελματίες μουσικούς χωρίς πρόβα, κατάφερε όχι μόνο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συναυλίας, αλλά και να εντυπωσιάσει τους πάντες.

Ο Χούρβιτς παραδέχθηκε ότι στην αρχή επικρατούσε έντονη ανησυχία. «Δεν ήταν καθόλου στημένο, ειλικρινά πανικοβαλλόμουν. Όμως, από τη στιγμή που άρχισε να παίζει, κατάλαβα αμέσως ότι είχαμε βρει τον σωστό άνθρωπο», τόνισε, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την απόδοση του νεαρού μουσικού.

Για τον Νάσα, ο οποίος είναι θαυμαστής τόσο της ταινίας, όσο και του συνθέτη, η εμπειρία μοιάζει ακόμη εξωπραγματική. Όπως αποκάλυψε, η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, αν και συνοδεύτηκε από την αναμενόμενη δόση άγχους που προκαλεί μία τόσο απρόσμενη εμφάνιση μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, μιλώντας στο 7news.com.au.

Η πολυετής του εκπαίδευση στην ανάγνωση και εκτέλεση πολύπλοκων ρυθμών αποδείχθηκε καθοριστική. Ο νεαρός μουσικός εξήγησε ότι προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ψυχραιμία, υπενθυμίζοντας στον εαυτό του πως συμμετείχε σε μία εξαιρετική ορχήστρα υπό τη διεύθυνση ενός κορυφαίου συνθέτη του Χόλιγουντ. «Κοιτάξτε, είναι μία ώρα μουσικής. Βρίσκεσαι σε μία καταπληκτική ορχήστρα με έναν δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ μαέστρο. Απλώς το απολαμβάνεις», επεσήμανε ο νεαρός.