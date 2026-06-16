Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

Snapshot Το 2027 οι παλαιοί συνταξιούχοι με 38 έως 42 έτη ασφάλισης θα έχουν μέση μηνιαία αύξηση σύνταξης άνω των 30 ευρώ, με ετήσιο όφελος πάνω από 600 ευρώ λόγω κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.

Η αύξηση 2,6% που θα δοθεί το 2024 δεν θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά, η οποία θα παραμείνει παγωμένη στα σημερινά επίπεδα.

Περίπου 671.586 συνταξιούχοι έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, με τις περισσότερες προσωπικές διαφορές να κυμαίνονται από 10 έως 300 ευρώ, κυρίως σε συντάξεις μεταξύ 500 και 1.500 ευρώ.

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ωφελεί κυρίως όσους έχουν μικρό υπόλοιπο (5

15 ευρώ), ενώ όσοι έχουν μεγάλο υπόλοιπο (άνω των 150 ευρώ) θα δουν μειωμένη αύξηση, καθώς η αύξηση υπολογίζεται σε μικρότερο ποσό σύνταξης.

Παραδείγματα συνταξιούχων από Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και άλλα ταμεία δείχνουν αυξήσεις από 26 έως 50 ευρώ το 2027, με την προσωπική διαφορά να παραμένει παγωμένη και να προστίθεται στο νέο ποσό σύνταξης. Snapshot powered by AI

Μέση μηνιαία αύξηση πάνω από 30 ευρώ και ετήσιο όφελος που θα ξεπεράσει και τα 600 ευρώ θα έχουν με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2027 οι παλαιοί συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν με 38 ως 42 έτη ασφάλισης.

Οι αυξήσεις που θα πάρουν οι συνταξιούχοι από την επόμενη χρονιά θα είναι 2,6% και δεν θα γίνει συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση θα πάει όλη στην τσέπη.

Η αύξηση θα υπολογιστεί στο ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, ενώ η υπολειπόμενη προσωπική διαφορά θα παγώσει στο ποσό που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των Ταμείων, τα ποσά της προσωπικής διαφοράς που έχουν οι 671.586 συνταξιούχοι είναι τα εξής:

Με προσωπική διαφορά έως 10 ευρώ είναι 50.053 συνταξιούχοι. Από αυτούς, οι περισσότεροι λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως 500 ευρώ (25.529 συνταξιούχοι) και από 500,01 έως 1.000 ευρώ (15.231 συνταξιούχοι), ενώ 8.330 συνταξιούχοι βρίσκονται στην κατηγορία σύνταξης 1.000,01 έως 1.500 ευρώ.

Προσωπική διαφορά από 10,01 έως 30 ευρώ έχουν 111.843 συνταξιούχοι, εκ των οποίων 63.731 συνταξιούχοι έχουν σύνταξη έως 500 ευρώ και 28.429 έχουν σύνταξη από 500 έως 1.000 ευρώ.

Προσωπική διαφορά από 10,01 έως 30 ευρώ έχουν 111.843 συνταξιούχοι, εκ των οποίων 63.731 συνταξιούχοι έχουν σύνταξη έως 500 ευρώ και 28.429 έχουν σύνταξη από 500 έως 1.000 ευρώ. Προσωπική διαφορά από 30,01 έως 50 ευρώ λαμβάνουν 72.107 συνταξιούχοι. Οι περισσότεροι με κύρια σύνταξη 500 έως 1.000 ευρώ (26.497 άτομα), ενώ έως 500 ευρώ παίρνουν 26.179 άτομα και άλλοι 18.582 συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη από 1.000 έως 1.500 ευρώ.

Προσωπική διαφορά από 50,01 έως 100 ευρώ λαμβάνουν 143.292 συνταξιούχοι, εκ των οποίων με κύρια σύνταξη 500 έως 1.000 ευρώ είναι 66.347 άτομα και από 1.000 έως 1.500 ευρώ σύνταξη λαμβάνουν 52.520 άτομα.

Προσωπική διαφορά από 100,01 έως 200 ευρώ έχουν 159.148 συνταξιούχοι. Από αυτούς, 84.021 λαμβάνουν κύρια σύνταξη από 1.000 έως 1.500 ευρώ και 64.288 από 500 έως 1.000 ευρώ.

Προσωπική διαφορά από 200,01 έως 300 ευρώ έχουν 71.083 συνταξιούχοι. Οι περισσότεροι βρίσκονται στην κατηγορία κύριας σύνταξης 1.000 έως 1.500 ευρώ (43.919 άτομα), ενώ ακολουθούν όσοι λαμβάνουν σύνταξη 500 έως 1.000 ευρώ (22.440 άτομα).

Προσωπική διαφορά από 200,01 έως 300 ευρώ έχουν 71.083 συνταξιούχοι. Οι περισσότεροι βρίσκονται στην κατηγορία κύριας σύνταξης 1.000 έως 1.500 ευρώ (43.919 άτομα), ενώ ακολουθούν όσοι λαμβάνουν σύνταξη 500 έως 1.000 ευρώ (22.440 άτομα). Προσωπική διαφορά από 300,01 έως 400 ευρώ λαμβάνουν 45.548 συνταξιούχοι. Η συντριπτική πλειονότητα (39.629 δικαιούχοι) έχουν συντάξεις 1.000 έως 1.500 ευρώ.

Προσωπική διαφορά από 400,01 έως 500 ευρώ λαμβάνουν 15.787 συνταξιούχοι. Και εδώ κυριαρχούν οι συντάξεις 1.000 έως 1.500 ευρώ, με 12.998 συνταξιούχους.

Προσωπική διαφορά άνω των 500 ευρώ καταγράφεται σε 2.725 συνταξιούχους. Οι περισσότεροι προέρχονται από τις κατηγορίες κύριας σύνταξης 1.000 έως 1.500 ευρώ (1.155 άτομα) και 1.500 έως 2.000 ευρώ (1.161 άτομα).

Αν έμενε η προσωπική διαφορά, τότε οι 671.586 συνταξιούχοι που έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, άλλος μεγαλύτερο, άλλος μικρότερο, θα αποκλείονταν για πολλά χρόνια από την πραγματική αύξηση του εισοδήματός τους, καθώς θα συνεχιζόταν ο συμψηφισμός των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά μέχρι αυτή να μηδενιστεί. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος με προσωπική διαφορά 150 ευρώ θα περίμενε 5 χρόνια για να τη μηδενίσει, δηλαδή θα έμενε με παγωμένη σύνταξη ως το 2031, ενώ τώρα παίρνει αυξήσεις από φέτος και ακόμη περισσότερο από το 2027.

Οι αυξήσεις για συνταξιούχους Δημοσίου, ΔΕΚΟ και τραπεζών

Σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε και αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι συντάξεις για τους παλαιούς συνταξιούχους με 38 ως 42 έτη ασφάλισης, που έχουν προσωπική διαφορά, ανάλογα με το ταμείο θα διαμορφωθούν ενδεικτικά από 1/1/2027 ως εξής:

Συνταξιούχος του Δημοσίου με 40 έτη ασφάλισης λαμβάνει σύνταξη προ φόρου 1.660 ευρώ και έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 69 ευρώ, το οποίο θα μείνει παγωμένο. Το 2027 θα πάρει αύξηση 44 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.772 ευρώ μαζί με την υπολειπόμενη προσωπική διαφορά. Συνταξιούχος της ΔΕΗ με 38 έτη ασφάλισης λαμβάνει σύνταξη προ φόρου 1.430 ευρώ και έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς μόλις 2 ευρώ, το οποίο θα μείνει παγωμένο. Το 2027 θα πάρει αύξηση 37 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.467 ευρώ μαζί με την υπολειπόμενη προσωπική διαφορά. Συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας με 39 έτη ασφάλισης λαμβάνει σύνταξη 1.401 ευρώ προ φόρου και έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 147 ευρώ, το οποίο θα μείνει παγωμένο. Το 2027 θα πάρει αύξηση 32 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.433 ευρώ μαζί με την υπολειπόμενη προσωπική διαφορά. Συνταξιούχος της ΑΤΕ με 39 έτη ασφάλισης λαμβάνει σύνταξη 2.217 ευρώ προ φόρου και έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 292 ευρώ, το οποίο θα μείνει παγωμένο. Το 2027 θα πάρει αύξηση 50 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 2.267 ευρώ μαζί με την υπολειπόμενη προσωπική διαφορά.

Οι αυξήσεις για συνταξιούχους ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ

Οι αυξήσεις που θα πάρουν το 2027 οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ, που έχουν 38 ως 42 έτη ασφάλισης και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, θα υπολογιστούν με αφετηρία το 2026 ως εξής:

Συνταξιούχος του ΙΚΑ με 42 έτη ασφάλισης λαμβάνει σύνταξη προ φόρου 1.482 ευρώ και έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 82 ευρώ, το οποίο θα μείνει παγωμένο. Το 2027 θα πάρει αύξηση 37 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.519 ευρώ μαζί με την υπολειπόμενη προσωπική διαφορά. Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ με 38 έτη ασφάλισης λαμβάνει σύνταξη προ φόρου 1.292 ευρώ και έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 285 ευρώ, το οποίο θα μείνει παγωμένο. Το 2027 θα πάρει αύξηση 26 ευρώ, η οποία θα υπολογιστεί στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, και μαζί με την προσωπική διαφορά θα παίρνει συνολικά 1.318 ευρώ. Συνταξιούχος του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με 40 έτη ασφάλισης λαμβάνει σύνταξη προ φόρου 1.483 ευρώ και έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 136 ευρώ, το οποίο θα μείνει παγωμένο. Το 2027 θα πάρει αύξηση 35 ευρώ, η οποία θα υπολογιστεί στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, και μαζί με την προσωπική διαφορά θα παίρνει συνολικά 1.518 ευρώ. Συνταξιούχος του ΝΑΤ με 38 έτη ασφάλισης λαμβάνει σύνταξη προ φόρου 1.168 ευρώ και έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 25 ευρώ, το οποίο θα μείνει παγωμένο. Το 2027 θα πάρει αύξηση 30 ευρώ, η οποία θα υπολογιστεί στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, και μαζί με την προσωπική διαφορά θα παίρνει συνολικά 1.198 ευρώ.

Θα μπορούσε η κυβέρνηση να ενσωματώσει ποσά προσωπικής διαφοράς στη σύνταξη;

Ποσά προσωπικής διαφοράς ως 10 ευρώ ή ακόμη και ως 30 ευρώ θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στις συντάξεις, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο κάπως υψηλότερη αύξηση στη συνολική σύνταξη. Η άποψη που υπάρχει σε κάποια υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ότι η αύξηση θα έπρεπε να υπολογίζεται επί εθνικής, ανταποδοτικής σύνταξης και στην προσωπική διαφορά. Με αυτή τη θέση διαφωνούν άλλα στελέχη. Σημειωτέον ότι η προσωπική διαφορά αποτελεί μέρος μιας σύνταξης που έχει μειωθεί με τον επανυπολογισμό.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κερδίζουν περισσότερο οι συνταξιούχοι που έχουν μείνει με μικρό υπόλοιπο διαφοράς της τάξης των 5 ως 15 ευρώ, καθώς επί της ουσίας έχουν επαναφέρει τη σύνταξή τους εκεί που ήταν πριν τον επανυπολογισμό της και επομένως θα πάρουν μεγαλύτερη αύξηση.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι συνταξιούχοι που έχουν μεγάλο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς (άνω των 150 ευρώ) χάνουν μέρος της αύξησης γιατί υπολογίζεται σε μικρότερο ποσό σύνταξης. Από την άλλη όμως, και οι 671.586 συνταξιούχοι με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς είναι στους ριγμένους, καθώς έχασαν αυξήσεις 14% από το 2023 ως το 2026.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 38 ΩΣ 39 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ Σύνταξη 2026 με αύξηση 2,4% Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό) Σύνολο 2026 Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6% Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά) Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026 ΔΗΜΟΣΙΟ 1.342€ 43€ 1.386€ 1.377€ 1.421€ 35€ ΙΚΑ- ΗΔΙΚΑ 1.229€ 81€ 1.309€ 1.261€ 1.341€ 32€ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.253€ 147€ 1.401€ 1.286€ 1.433€ 32€ ΑΤΕ 1.924€ 292€ 2.217€ 1.974€ 2.267€ 50€ ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ 1.323€ 0€ 1.323€ 1.357€ 1.357€ 34€ ΟΤΕ 1.392€ 27€ 1.418€ 1.428€ 1.454€ 36€ ΟΑΕΕ 1.007€ 285€ 1.292€ 1.033€ 1.318€ 26€ ΔΕΗ 1.427€ 2€ 1.430€ 1.465€ 1.467€ 37€ ΙΚΑ- ΟΠΣ 1.441€ 56€ 1.497€ 1.478€ 1.534€ 37€ ΕΦΚΑ 1.147€ 58€ 1.204€ 1.177€ 1.234€ 30€ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1.155€ 89€ 1.245€ 1.185€ 1.275€ 30€ ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ 1.060€ 20€ 1.079€ 1.087€ 1.107€ 28€ ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.526€ 67€ 1.593€ 1.565€ 1.633€ 40€ ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ 1.611€ 136€ 1.747€ 1.653€ 1.789€ 42€ ΝΑΤ 1.144€ 25€ 1.168€ 1.174€ 1.198€ 30€

*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 39 ΩΣ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ Σύνταξη 2026 με αύξηση 2,4% Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό) Σύνολο 2026 Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6% Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά) Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026 ΔΗΜΟΣΙΟ 1.469€ 54€ 1.523€ 1.508€ 1.561€ 38€ ΙΚΑ- ΗΔΙΚΑ 1.065€ 129€ 1.193€ 1.093€ 1.221€ 28€ ΙΚΑ- ΟΠΣ 1.408€ 43€ 1.451€ 1.445€ 1.487€ 36€ ΕΦΚΑ 1.150€ 46€ 1.195€ 1.180€ 1.225€ 30€ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.323€ 242€ 1.565€ 1.357€ 1.599€ 34€ ΟΑΕΕ 1.031€ 282€ 1.313€ 1.058€ 1.340€ 27€ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1.324€ 66€ 1.391€ 1.358€ 1.425€ 34€ ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ 1.076€ 34€ 1.111€ 1.104€ 1.139€ 28€ ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.347€ 136€ 1.483€ 1.382€ 1.518€ 35€ ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ 1.650€ 118€ 1.767€ 1.693€ 1.810€ 43€

*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 40 ΩΣ 42 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ Σύνταξη 2026 με αύξηση 2,4% Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό) Σύνολο 2026 Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6% Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά) Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026 ΔΗΜΟΣΙΟ 1.660€ 69€ 1.728€ 1.703€ 1.772€ 44€ ΙΚΑ- ΟΠΣ 1.401€ 82€ 1.482€ 1.437€ 1.519€ 37€ ΙΚΑ- ΗΔΙΚΑ 1.177€ 81€ 1.258€ 1.207€ 1.288€ 30€ ΕΦΚΑ 1.105€ 56€ 1.161€ 1.134€ 1.190€ 29€ ΟΤΕ 1.399€ 0€ 1.399€ 1.435€ 1.435€ 36€ ΟΑΕΕ 1.048€ 291€ 1.338€ 1.075€ 1.366€ 28€ ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ 1.098€ 25€ 1.123€ 1.126€ 1.151€ 28€ ΕΤΑΑ-. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.343€ 154€ 1.498€ 1.378€ 1.533€ 35€ ΕΤΑΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.702€ 119€ 1.821€ 1.746€ 1.865€ 44€ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.238€ 343€ 1.582€ 1.270€ 1.614€ 32€ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1.212€ 61€ 1.273€ 1.244€ 1.305€ 32€ ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ (ΑΘΉΝΑΣ) 1.503€ 82€ 1.586€ 1.542€ 1.625€ 39€

*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»