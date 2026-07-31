Τραγωδία στο Νέο Βουτζά: Άνδρας καταπλακώθηκε από χώματα - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Snapshot Άνδρας περίπου 50 ετών καταπλακώθηκε απόματα ενώ εργαζόταν σε τάφρο στον Νέο Βουτζά.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα για τον απεγκλωβισμό του, ο οποίος διήρκησε σχεδόν δύο ώρες.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών αποχέτευσης και τα αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων υγείας και ασφάλειας στα τεχνικά έργα. Snapshot powered by AI

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην περιοχή του Νέου Βουτζά για άνδρα που καταπλακώθηκε από χώματα εν ώρα εργασίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ναρκίσσου και Υακίνθων, το πρωί της Παρασκευής (31/7) όταν ο άτυχος άνδρας μπήκε σε τάφρο για να πραγματοποιήσει εργασίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από μεγάλο όγκο χώματος όταν μπήκε σε τάφρο για να δουλέψει στο πλαίσιο εργασιών για το αποχευτικό.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα που επιχείρησαν να τον απεγκλωβίσουν. Οι διασώστες έδωσαν μάχη επί σχεδόν δύο ώρες για τον απεγκλωβισμό του, ωστόσο, λίγο μετά τις 12:15, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η σορός του παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μεταφέρει αυτή την ώρα σε νοσοκομείο όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως αναφέρει το irafina.gr, το θύμα ήταν περίπου 50 ετών, Έλληνας, κάτοικος Νέας Μάκρης και εργαζόταν στο εργοτάξιο των έργων αποχέτευσης όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, την ώρα που εργαζόταν μέσα σε τάφρο καταπλακώθηκε από μεγάλες ποσότητες χωμάτων.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το εργατικό δυστύχημα προκαλεί βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της τήρησης των μέτρων υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων.

Διαβάστε επίσης