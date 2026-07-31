Προειδοποίηση στους Βρετανούς: Προετοιμαστείτε για πιθανές εκκενώσεις λόγω των πυρκαγιών

Snapshot Οι Βρετανοί ταξιδιώτες καλούνται να έχουν έτοιμο σχέδιο εκκένωσης και τσάντες έκτακτης ανάγκης σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές.

Οι πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν προκαλέσει εκκενώσεις και κατέκαψαν εκτάσεις μεγαλύτερες από το νησί Γουάιτ.

Συνιστάται η αποφυγή των πληγεισών περιοχών και η άμεση απομάκρυνση εάν δοθεί σχετική οδηγία από τις αρχές.

Οι πυρκαγιές μπορούν να εξαπλωθούν πολύ γρήγορα, καθιστώντας απαραίτητη την άμεση αντίδραση των ταξιδιωτών.

Οι ταξιδιώτες πρέπει να ελέγχουν την ταξιδιωτική τους ασφάλιση και να γνωρίζουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης στις περιοχές που επισκέπτονται. Snapshot powered by AI

Καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να καταστρέφουν εκτάσεις και να απειλούν κοινότητες σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, οι Βρετανοί ταξιδιώτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο έκτακτης απομάκρυνσης κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Η διευθύντρια διαχείρισης κρίσεων του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού, Λόρα Σκοτ, προειδοποίησε ότι οι επισκέπτες σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές πρέπει να διαθέτουν σχέδιο διαφυγής και να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν άμεσα μια περιοχή εφόσον υπάρξει σχετική οδηγία από τις αρχές.

«Να έχετε έτοιμο ένα σχέδιο εκκένωσης, να έχετε τσάντες έκτακτης ανάγκης και να είστε προετοιμασμένοι να φύγετε γρήγορα», δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph.

Η παρέμβασή της έγινε μετά την εκκένωση δεκάδων χιλιάδων τουριστών από δημοφιλείς περιοχές δυτικά του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Πολλοί από αυτούς ενημερώθηκαν μέσω μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου, ενώ οι πυρκαγιές είχαν ξεκινήσει στην περιοχή τρεις ημέρες νωρίτερα.

Οι φλόγες έχουν ήδη κατακάψει τεράστιες εκτάσεις στην περιοχή Ζιρόντ, με την καμένη γη να ξεπερνά σε μέγεθος το νησί Γουάιτ της Βρετανίας. Παράλληλα, με τις πυρκαγιές να πλησιάζουν σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από τα προάστια του Μπορντό, ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι οι αρχές είναι προετοιμασμένες για «κάθε ενδεχόμενο».

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν επίσης περιοχές της Ισπανίας και της Ιταλίας, όπου οι πυρκαγιές παραμένουν ανεξέλεγκτες.

«Αποφύγετε τις πληγείσες περιοχές»

Η Λόρα Σκοτ τόνισε ότι η καλύτερη προστασία για τους ταξιδιώτες είναι η πρόληψη και η αποφυγή περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο. «Μείνετε μακριά από τις πληγείσες περιοχές όσο το δυνατόν περισσότερο και ως τουρίστες βεβαιωθείτε ότι παραμένετε ασφαλείς», ανέφερε.

Όπως επισημάνθηκε ακόμη και περιοχές που φαίνονται ήρεμες και ασφαλείς μπορεί να βρεθούν ξαφνικά αντιμέτωπες με σοβαρό κίνδυνο.

Κατά την εκκένωση της δημοφιλούς χερσονήσου Καπ Φερέ στη Γαλλία, πολλοί επισκέπτες ενημερώθηκαν αρχικά από τα μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα.

Η διευθύντρια κρίσεων του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού υπογράμμισε ότι οι ταξιδιώτες πρέπει να έχουν προσωπικό σχέδιο αντίδρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

«Είστε πάντα ο πρώτος που πρέπει να αντιδράσει. Υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι για την πρώτη αντιμετώπιση, αλλά εσείς είστε ο πρώτος άνθρωπος στο σημείο και αυτός που πρέπει πρώτα να βοηθήσει τον εαυτό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι πυρκαγιές μπορούν να εξαπλωθούν με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα.

«Οι φωτιές μπορούν να κινηθούν απίστευτα γρήγορα, πολλές φορές πιο γρήγορα από όσο μπορούμε να περπατήσουμε, να τρέξουμε ή να οδηγήσουμε. Αν σας ζητηθεί να φύγετε, πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως».

Η ίδια κάλεσε τους πολίτες να μην επιχειρούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους μια δασική πυρκαγιά.

«Αν δεν είστε εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσετε μια πυρκαγιά, μην προσπαθήσετε. Μην θέσετε τη ζωή σας σε κίνδυνο. Φύγετε αμέσως, καθώς η καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία».

Έγκαιρη προετοιμασία

Πέρα από το ζήτημα της ασφάλειας, η έγκαιρη προετοιμασία μπορεί να περιορίσει και τις οικονομικές συνέπειες για τους ταξιδιώτες.

Πολλοί τουρίστες έχουν διαπιστώσει ότι τα ασφαλιστήρια ταξιδιού τους δεν καλύπτουν πλήρως ή καθόλου το κόστος μιας έκτακτης εκκένωσης ή μιας αλλαγής ταξιδιωτικών σχεδίων.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν στους ταξιδιώτες να ελέγχουν εκ των προτέρων την ταξιδιωτική τους ασφάλιση, να γνωρίζουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης της περιοχής όπου βρίσκονται και να έχουν μαζί τους βασικά είδη σε περίπτωση άμεσης απομάκρυνσης.

«Είναι σημαντικό όλοι, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και όσοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό, να μπορούν να αξιολογούν τους κινδύνους και να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να παραμείνουν ασφαλείς», κατέληξε η Λόρα Σκοτ.

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