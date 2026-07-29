Εφιαλτική προειδοποίηση: «Ολόκληρη η Ευρώπη θα τυλιχθεί στις φλόγες» στις αρχές Αυγούστου

Snapshot Ο οργανισμός της ΕΕ προειδοποιεί ότι ο αυξανόμενος κίνδυνος πυρκαγιών μπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση όπου «ολόκληρη η Ευρώπη θα τυλιχθεί στις φλόγες» στις αρχές Αυγούστου.

Νέες πυρκαγιές αναμένονται στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες για τη Γαλλία και την Ισπανία.

Στη Γαλλία και την Ισπανία έχουν εκκενωθεί περίπου 360.000 άνθρωποι λόγω πυρκαγιών, με μεγάλες καταστροφές και γιγαντιαίες πυρκαγιά-καταιγίδες να καταγράφονται ειδικά στο Μπορντό.

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου, αυξάνοντας την ένταση και συχνότητα των πυρκαγιών.

Το 2026 ενδέχεται να καταγραφεί ως η χειρότερη χρονιά πυρκαγιών στην ευρωπαϊκή ιστορία, ξεπερνώντας τα ρεκόρ του 2025, με ήδη τεράστιες εκτάσεις καμμένες σε Ισπανία και Γαλλία. Snapshot powered by AI

Τον γύρο του κόσμου έχει κάνει η είδηση του θανάτου των δύο πυροσβεστών στη φωτιά στο Ρέθυμνο, αλλά με αφορμή την πύρινη λαίλαπα σε Ισπανία και Γαλλία, οργανισμός της ΕΕ πρεοιδοποιεί ότι ο αυξανόμενος κίνδυνος δασικών πυρκαγιών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε συνδυασμό με τις πυρκαγιές που μαίνονται ήδη, θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάσταση όπου «ολόκληρη η Ευρώπη θα τυλιχθεί στις φλόγες» στις αρχές Αυγούστου.

Όπως αναφέρει το skynews, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι νέες πυρκαγιές θα μπορούσαν να ξεσπάσουν στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Κεντρική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, ενώ οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν «πολύ δύσκολες» για τη Γαλλία, δήλωσε η Μαρία Ζούμπερ, επικεφαλής του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ECCR) της ΕΕ. Εάν οι τρέχουσες πυρκαγιές στην Πορτογαλία και την Ισπανία δεν σβήσουν μέχρι τότε, «όλη η Ευρώπη θα βρίσκεται σε φλόγες», πρόσθεσε.

Η Ζούμπερ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο κέντρο επιχειρήσεων του ECCR στις Βρυξέλλες ότι το 2026 θα μπορούσε να καταστεί η χειρότερη περίοδος πυρκαγιών στην ευρωπαϊκή ιστορία, ξεπερνώντας το ρεκόρ που καταγράφηκε πέρυσι. Οι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα και της άνοιξης οδήγησαν σε έκρηξη της βλάστησης, την οποία η καλοκαιρινή ζέστη μετέτρεψε σε εύφλεκτο υλικό, πρόσθεσε.

Η Τουρκία είναι η τελευταία που επηρεάστηκε

Αυτό συμβαίνει καθώς μια πυρκαγιά κοντά σε έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στη νοτιοδυτική Τουρκία ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν προσωρινά έναν αυτοκινητόδρομο. Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αγροτική περιοχή της επαρχίας Μούγλα πριν εξαπλωθεί σε δάσος, οδήγησε στο κλείσιμο της κύριας οδού μεταξύ Φετιγιέ και Αττάλειας για την κυκλοφορία.

Έχουν αναφερθεί πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων στην Ιταλία και την Πορτογαλία, αλλά τα πιο έντονα προβλήματα καταγράφονται στη Γαλλία και την Ισπανία.

Στην Ισπανία, μια πυρκαγιά που περιγράφηκε ως «τέρας» (και η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ) μαίνεται στην περιοχή Σιέρα Οέστε, ακριβώς δυτικά της Μαδρίτης. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκτιμούν ότι η πυρκαγιά έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό και δεν εξαπλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά παρακολουθούν στενά την ανατολική Ισπανία, κοντά στη Βαλένθια.

Το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα από τις πυρκαγιές, με μια έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι να έχει καεί έξω από το Μπορντό. Οι περιοχές της Ζιρόντ και των Λαντ έχουν πληγεί σοβαρά. Ορισμένοι κάτοικοι της πρώτης περιοχής χρειάστηκε να εκκενωθούν με σκάφη, καθώς οι φλόγες περικύκλωναν την ακτή.

Νέα απειλή καύσωνα: Ενώ οι αρχές στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας δήλωσαν ότι οι φλόγες δεν εξαπλώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, η περιοχή βρίσκεται στο έλεος των μεταβαλλόμενων ανέμων, της βλάστησης και ενός νέου καύσωνα σήμερα. Οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει τους 40 °C στο Μπορντό.

Το πρώτο «σύννεφο πυρκαγιάς» στην ιστορία: Μια γιγαντιαία πυρκαγιά-καταιγίδα σχηματίστηκε πάνω από την περιοχή του Μπορντό αυτή την εβδομάδα. Αποκαλούμενες από τη NASA «πυροβόλος δράκος των σύννεφων», αυτές οι καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν ξηρούς κεραυνούς που πυροδοτούν νέες πυρκαγιές. Η ομοσπονδία πυροσβεστών της Γαλλίας δήλωσε ότι δεν είχε καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν κάτι τέτοιο στη χώρα.

Μαζικές εκκενώσεις: Από την περασμένη Τετάρτη που άρχισαν να εξαπλώνονται οι πυρκαγιές, έχουν εκκενωθεί περίπου 360.000 άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία και την Ισπανία. Χιλιάδες έχουν πλέον ενημερωθεί ότι μπορούν να επιστρέψουν, αφού οι πυροσβέστες σημείωσαν πρόοδο, αλλά ορισμένοι φοβούνται ότι θα βρουν τα σπίτια τους κατεστραμμένα.

Προειδοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή: Η εξαιρετική έκταση των πυρκαγιών – που τροφοδοτούνται από έντονους καύσωνες που έχουν στεγνώσει τα δάση – εντείνει τις εκκλήσεις για περισσότερη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με την κλιματική υπηρεσία «Κοπέρνικος» της ΕΕ, η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.

Ανεπιθύμητα ρεκόρ: Για να τεθεί το παραπάνω σημείο σε κάποια προοπτική, η Ισπανία κατέγραψε ένα έτος-ρεκόρ πυρκαγιών το 2025, αλλά η φετινή έξαρση έχει ήδη καταστρέψει τουλάχιστον το 40% της έκτασης εκείνης της χρονιάς. Στη Γαλλία, ο ετήσιος μέσος όρος μεγάλων πυρκαγιών μεταξύ 2008 και 2015 ήταν 15 – φέτος, έχουν σημειωθεί περισσότερες από 300.

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