Από το χιόνι στην Αθήνα στις φωτιές του Μπορντό: Πώς συνδέονται τα ακραια καιρικά φαινόμενα στην ΕΕ

Snapshot Στη Γαλλία και την Ισπανία φέτος το καλοκαίρι παρατηρούνται ακραίες πυρκαγιές που δημιουργούν πυροσωρειτομελανίες, σύννεφα φωτιάς με δικό τους καιρικό σύστημα ικανό να προκαλεί κεραυνούς και ανέμους.

Οι πυροσβεστικοί ανεμοστρόβιλοι, γνωστοί ως firenado, είναι στήλες θερμού αέρα που περιστρέφονται και τραβούν φλόγες, επιδεινώνοντας την κατάσταση στις πυρκαγιές.

Παράλληλα με τις φωτιές, σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπως η κεντρική Γαλλία και η Αθήνα, σημειώνονται έντονες χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες και χιόνι, φαινόμενα που σχετίζονται με τη μεταβατική καιρική δυναμική.

Οι ακραίες θερμοκρασίες και οι καιρικές αντιθέσεις οφείλονται στη ροή αέρα και στις υψηλές θερμοκρασίες των ωκεανών, με προβλέψεις για συνεχιζόμενους καύσωνες και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς έως το τέλος Αυγούστου.

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη, με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση πυρκαγιών και ακραίων καιρικών καταστάσεων. Snapshot powered by AI

Το firenado - γνωστό ως πυροστρόβιλος ή διάβολος φωτιάς - μπορεί να ακούγεται σαν κάτι βγαλμένο από ταινία αποκάλυψης τύπου Αρμαγεδδώνα, παρά σαν ένα πραγματικό καιρικό φαινόμενο. Αλλά το φαινόμενο, αν και ασυνήθιστο, είναι πολύ πραγματικό.

Αυτές τις μέρες παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία - μια φυσική, αν και ακραία, συνέπεια των πυρκαγιών που προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές σε όλη τη νοτιοδυτική χώρα γύρω από το Μπορντό, καθώς και στην κεντρική Ισπανία. Αυτές οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει κάτι που ονομάζεται "pyrocumulonimbus"(πυροσωρειτομελανίας) ή νέφος φωτιάς, να σχηματίζεται στη Γαλλία: ένα γιγάντιο σύννεφο φωτιάς με το δικό του μίνι καιρικό σύστημα, ικανό να δημιουργήσει κεραυνούς και ανέμους.

«Οι πυρκαγιές εκπέμπουν έντονη θερμότητα, αναγκάζοντας μεγάλες ποσότητες καπνού και θερμού αέρα να ανέβουν»,εξηγεί ο Τζέισον Νίκολς, επικεφαλής διεθνής μετεωρολόγος για το AccuWeather. «Όσο το μείγμα κινείται ψηλότερα, ψύχεται και διαστέλλεται καθώς η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται. Η υγρασία στον αέρα συμπυκνώνεται, σχηματίζοντας σύννεφα που ονομάζονται πυροσωρειτομελανίες ή σύννεφα φωτιάς. Αυτά τα σύννεφα σπάνια παράγουν βροχή, αλλά μπορούν να προκαλέσουν βροντές και αστραπές, γεγονός που τα καθιστά προβληματικά, καθώς οι κεραυνοί μπορούν να πυροδοτήσουν νέες πυρκαγιές».

Πυροσβεστικά έξω από τη Μαδρίτη

«Δεν είναι στην πραγματικότητα ανεμοστρόβιλοι, αλλά ένας ειδικός τύπος ανεμοστρόβιλου. Εμφανίζονται όταν ο ήλιος ή η φωτιά θερμαίνουν ξηρό έδαφος και προκαλούν την ταχεία άνοδο μιας στήλης θερμού αέρα», συνεχίζει . «Καθώς συμβαίνει αυτό, η στήλη αέρα θα στροβιλίζεται ή θα περιστρέφεται γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα. Γίνονται ορατές όταν μαζεύουν συντρίμμια από το έδαφος ή, σε περίπτωση πυροσβεστικού ανεμοστρόβιλου, τραβούν φλόγες προς τα πάνω μέσα από αυτήν την περιστρεφόμενη στήλη αέρα».

Ο Έρικ Μπροκάρντι εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, χαρακτήρισε το νέφος πυρκαγιάς «άνευ προηγουμένου στη Γαλλία». Πρόσθεσε: «Αυτό το σύννεφο καπνού δημιουργεί το δικό του καιρικό σύστημα, καίγοντας οτιδήποτε βρεθεί στο πέρασμά του». Οι πυρκαγιές και τα νέφη πυρκαγιάς δεν είναι τα μόνα ακραία καιρικά φαινόμενα που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή.

Πυρκαγιές από τη μία, χαλάζι και πλημμύρες από την άλλη

Στην πραγματικότητα, στην κεντρική Γαλλία, ο πληθυσμός αντιμετωπίζει ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα: χαλαζοπτώσεις και πλημμύρες, με ορισμένους δρόμους να έχουν βυθιστεί κάτω από 40 εκατοστά νερού. Αντί να είναι παράξενες αυτές οι αντίθετες καιρικές συνθήκες, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ίδιου συστήματος, λένε οι ειδικοί. «Τέτοιες πολύ διαφορετικές καιρικές αντιθέσεις είναι διπλές στην Ευρώπη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες», λέει ο δρ Σάιμον Κίλινγκ του Weatherweb, συγγραφέας του The Pocket Weather Forecaster, του Instant Weather Forecasting και του επερχόμενου Weather Secrets and Signs, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2026.

«Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει απελευθερώνονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας και οποιαδήποτε διαθέσιμη υγρασία, όπως από θάλασσα ή λίμνη, μπορεί να συσσωρευτεί σε τεράστιες καταιγίδες. Τα γιγαντιαία σύννεφα, που ονομάζονται σωρειτομελανίτες, μπορούν να οδηγήσουν σε ξαφνικές πλημμύρες και να δημιουργήσουν γιγάντιες χαλαζόπτωση»

Αυτή η αντιπαράθεση φωτιάς και πάγου «δεν είναι ασυνήθιστη», σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Η ακραία ζέστη και οι κοντινές ακραίες πλημμύρες είναι ένα αρκετά συνηθισμένο μετεωρολογικό φαινόμενο και συχνά το βλέπουμε όταν υπάρχει μια μετάβαση από ζεστό και ήρεμο καιρό σε ένα νέο καιρικό καθεστώς. Οι καταιγίδες, οι πλημμύρες και το χαλάζι απλώς αντανακλούν ένα διαφορετικό μέρος των μεταβατικών καιρικών συστημάτων, καθώς συχνά βλέπουμε ξεσπάσματα κεραυνών μετά από καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι οι θερμοκρασίες πολύ πάνω από το μέσο όρο στην περιοχή - περίπου 10°C πάνω από το κανονικό για ορισμένους και νέους καύσωνες που ακολουθούν μετά από λίγες εβδομάδες».

Πυροσβέστες ρίχνουν νερό σε δάσος που καίγεται κοντά στο Λακανάου, στη νοτιοδυτική Γαλλία, το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026. AP

Αλλού, έχουμε δει φαινόμενα που μοιάζουν ασυνήθιστα για τα μέσα του καλοκαιριού. Για παράδειγμα, η Αθήνα έχει βιώσει έντονες βροχοπτώσεις και επακόλουθες πλημμύρες, ακόμη και χιόνι στον Όλυμπο. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, αυτή είναι μια αναμενόμενη καιρική δυναμική για όσους γνωρίζουν - το αντίβαρο στους καύσωνες που έχουν σαρώσει μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης.

Ο Τζιμ Ντέιλ, ιδρυτής και σύμβουλος μετεωρολόγος στις British Weather Services και συγγραφέας των βιβλίων Weather or Not? και Surviving Extreme Weather, λέει ότι είναι «απόλυτα φυσικό» όταν έχεις ένα είδος καιρού σε ένα μέρος μιας μεγάλης χερσαίας μάζας όπως η Ευρώπη ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, και στη συνέχεια, στο άλλο άκρο, «την άλλη όψη του νομίσματος».

«Γιατί; Είναι απλώς η ροή του αέρα», λέει. «Έτσι, ως επί το πλείστον, στη δυτική πλευρά της Ευρώπης είχαμε υψηλή πίεση, είχαμε ροή αέρα από την Αφρική - άρα ήταν ένα θερμό χτύπημα, με ζεστή ροή αέρα σε όλο και πιο θερμούς ωκεανούς. Από την άλλη πλευρά, έχετε τη βόρεια ροή. Αυτή είναι μια ψυχρή κατεύθυνση, και ως εκ τούτου έχετε το αντίθετο: το κρύο και τα αλλόκοτα φαινόμενα στα βουνά όπου μπορεί να δείτε λίγο χιόνι το καλοκαίρι». Φέτος, μια διόγκωση στο ρεύμα αερίων προκαλεί έναν θόλο θερμότητας στη Δυτική Ευρώπη, προσθέτει, ενώ μια εξισορροπητική «βουτιά» στο ρεύμα αερίων έφερε για λίγο καταιγίδες και ψυχρότερο καιρό στην Ελλάδα. Με δεδομένο το υψόμετρο των 2.900 μέτρων, το χιόνι που καλύπτεται από τον Όλυμπο δεν είναι τόσο σπάνιο φαινόμενο, ακόμη και το καλοκαίρι.

«Ο Τιτανικός χτύπησε το παγόβουνο...»

Σίγουρα περισσότεροι καύσωνες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα, με έναν ακόμη γύρο καύσωνα να εξαπλώνεται προς τα ανατολικά και να αυξάνεται στη Γαλλία, την Ισπανία και το νότιο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη, πριν εξαπλωθεί προς τα ανατολικά στη δυτική Γερμανία και την Ιταλία την Τετάρτη. Η ζέστη στη Γαλλία και την Ισπανία θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο, λέει ο Nίκολς, ενώ οι μέγιστες θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα φτάσουν την Τετάρτη. Ακραία ζέστη αναμένεται στην ανατολική Γερμανία και τη βορειοανατολική Ευρώπη την Πέμπτη και την Παρασκευή, πριν υποχωρήσουν.

«Οι συνθήκες ξηρασίας θα συνεχιστούν ή θα επιδεινωθούν αυτή την εβδομάδα, καθώς οι πιθανότητες βροχής φαίνονται περιορισμένες», προβλέπει. «Θα συνεχίσει επίσης να υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς στη δυτική και κεντρική Ευρώπη». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Γάλλοι πυροσβέστες έχουν μόλις 24 ώρες για να ελέγξουν τις πυρκαγιές που εξαπλώνονται ραγδαία, προτού ένα κύμα καύσωνα 40 βαθμών Κελσίου σαρώσει τα νοτιοδυτικά της χώρας, φέρνοντας ζεστό και ξηρό καιρό που θα μπορούσε να επιδεινώσει την πυρκαγιά.

Πέρα από αυτή την εβδομάδα, τα καιρικά φαινόμενα θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνεχιστούν μέχρι το τέλος Αυγούστου και μετά. «Μόλις επικρατήσουν, αυτά τα ακραία φαινόμενα μπορούν να διαρκέσουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, συνήθως μέχρι να υποχωρήσει η περίοδος μέγιστης θερμοκρασίκας από τον ήλιο, γενικά γύρω στα μέσα έως τα τέλη Αυγούστου», λέει ο Kίλινγκ «Ωστόσο, οι θερμοκρασίες της θάλασσας παραμένουν σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή του χρόνου, αποθηκεύοντας ακόμη περισσότερη ενέργεια που θα πρέπει να απελευθερωθεί, και έτσι τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί να συνεχιστούν περισσότερο φέτος».

Και μακροπρόθεσμα, είναι πιθανό να δούμε αυξανόμενα περιστατικά σοβαρών ακραίων καιρικών φαινομένων, προειδοποιεί ο Ντέιλ, τα οποία θα επιδεινωθούν από την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τα ορυκτά καύσιμα. «Είναι σαν το τηγάνι με το γάλα που βάζουμε στην εστία να βράζει και να μην έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά - θα συνεχίσει να υπάρχει, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε σύντομα το αντίστροφο», λέει. «Δεν σημαίνει ότι δεν θα είχαμε δει πυρκαγιές ούτως ή άλλως, και δεν έχουμε δει πυρκαγιές στο παρελθόν. Απλώς αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή επιτείνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Απλώς προσθέτει όλο και περισσότερο λάδι στη φωτιά». Με άλλα λόγια: «Ο Τιτανικός χτύπησε το παγόβουνο και δεν το έχουμε αντιστρέψει. Βυθιζόμαστε - και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό».

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