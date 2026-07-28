Μεγάλη φωτιά και στην Αττάλεια της Τουρκίας - Εξαπλώνεται λόγω ανέμου - Βίντεο

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα πραγματοποιείται αεροπορική και επίγεια επέμβαση για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Κας της Αττάλειας.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ η επιχείρηση κατάσβεση εξελίσσεται με τη συμμετοχή 6 ελικοπτέρων, 3 αεροσκαφών, 14 υδροφόρων, 5 οχημάτων παροχής νερού, 2 οχημάτων πρώτης αντίδρασης και 135 δασοφυλάκων.

Οι προσπάθειες για τον έλεγχο της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώνεται λόγω του ανέμου, συνεχίζονται. .

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