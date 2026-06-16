Ναύπλιο: «Προσπαθούσαν να την επαναφέρουν για 45'» - Τι συνέβη πριν την κατάρρευση της 55χρονης

Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία του Ναυπλίου ο θάνατος της 55χρονης νοσηλεύτριας έπειτα από σοβαρό περιστατικό

Ζωή Μακρυγιάννη

Ναύπλιο: «Προσπαθούσαν να την επαναφέρουν για 45'» - Τι συνέβη πριν την κατάρρευση της 55χρονης
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Βαρύ κλίμα επικρατεί στο Ναύπλιο έπειτα από τον ξαφνικό θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας, η οποία κατέρρευσε εν ώρα εργασίας στο νοσοκομείο της πόλης.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να την επαναφέρει, η άτυχη γυναίκα κατέληξε βυθίζοντας στην θλίψη την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία.

Προσπαθούσαν να την επαναφέρουν για 45'

«Έτσι ξαφνικά έφυγε», δήλωσε συντετριμμένος ο πατέρας της 55χρονης στο Star, αδυνατώντας ακόμη να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

«Οι γιατροί προσπάθησαν για 45 λεπτά να την επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε με τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, η οικογένεια είχε ήδη βιώσει μία μεγάλη τραγωδία, καθώς πριν από τρία χρόνια η 55χρονη είχε χάσει την κόρη της.

Συγγενικό της πρόσωπο περιέγραψε την 55χρονη ως έναν εργατικό και αγαπητό άνθρωπο, σημειώνοντας πως μετά τον χαμό της κόρης της είχε επιβαρυνθεί ψυχολογικά.

«Ήταν πολύ καλή κοπέλα, εργαζόταν συνεχώς και δε δημιουργούσε ποτέ προβλήματα. Είχε περάσει δύσκολα μετά τον θάνατο της κόρης της πριν από τρία χρόνια», ανέφερε.

Το περιστατικό στο Ναύπλιο πριν καταρρεύσει η νοσηλεύτρια

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όταν μεταφέρθηκαν εκεί πέντε τραυματίες από τροχαίο ατύχημα, παρότι το νοσοκομείο δεν ήταν σε εφημερία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου ο οποίος μίλησε στην εκπομπή, η 55χρονη ήταν η μοναδική νοσηλεύτρια που βρισκόταν στα επείγοντα εκείνη τη στιγμή.

«Όταν ένα νοσοκομείο δεν εφημερεύει, το προσωπικό είναι περιορισμένο. Η συνάδελφος ήταν μόνη της ως νοσηλεύτρια στα επείγοντα και κλήθηκε να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιστατικό με πολλούς τραυματίες», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, μετά την ολοκλήρωση της διαχείρισης του τροχαίου, η 55χρονη κατέρρευσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε περιστατικό ξυλοδαρμού ή συμπλοκής σε βάρος της νοσηλεύτριας, ωστόσο επικράτησε ένταση και μεγάλη πίεση λόγω της παρουσίας πολλών συγγενών των τραυματιών στον χώρο του νοσοκομείου.

«Δεν υπήρξε επίθεση εναντίον της. Υπήρχε όμως μεγάλη ένταση, καθώς αρκετοί άνθρωποι βρίσκονταν στα επείγοντα και μιλούσαν όλοι μαζί, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον για το προσωπικό», σημείωσε.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 55χρονη νοσηλεύτρια, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που θα αποσαφηνίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Γεωργιάδης: Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά o θάνατος της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου μία νοσηλεύτρια φέρεται να υπέστη ανακοπή και να έχασε τη ζωή της, μετά από επεισόδιο με οικογένεια Ρομά, προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτησή του, κατά την οποία αναπαράγει τη δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου Βασίλη Μπαβέλλα, ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνει πως ερεύνησε ο ίδιος το περιστατικό και δεν έχει καμία σύνδεση ο θάνατος της νοσηλεύτριας με περιστατικό βίας από Ρομά, οι οποίοι ανησυχούσαν για το παιδί τους, που ήταν αναίσθητο και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή: «Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες».

Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες. Συλλυπητήρια στην οικογένεια της.

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