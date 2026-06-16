Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε μετά από ένταση που προκάλεσαν Ρομά συνοδοί τραυματιών

Στο Ναύπλιο μία 55χρονη νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε από ανακοπή καρδιάς ύστερα από ένταση που προκάλεσαν συγγενείς Ρομά τραυματιών.

Το περιστατικό συνέβη όταν το νοσοκομείο ανταποκρίθηκε σε τροχαίο ατύχημα της περιοχής και δέχτηκε πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα ανήλικο παιδί με σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των περιστατικών, δεκάδες συνοδοί των τραυματιών εισέβαλαν στο νοσοκομείο, δημιουργώντας ένταση, με την 55χρονη να καταρρέει και να χάνει τη ζωή της.

Σημειώνεται πως στην εν λόγω βάρδια υπήρχαν μόνο δύο νοσηλεύτριες, ενώ η 55χρονη βίωνε μία προσωπική τραγωδία, έχοντας χάσει το παιδί της τρία χρόνια νωρίτερα, και σκόπευε να κάνει δωρεά στο νοσοκομείο στη μνήμη του.