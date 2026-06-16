Γιαννάκος για τη νοσηλεύτρια στο Ναύπλιο: «Να επανασυστήσουμε προσωπικό ασφάλειας στα νοσοκομεία»

Snapshot Μια 55χρονη νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ναυπλίου λόγω έντασης που προκάλεσαν συγγενείς Ρομά τραυματιών.

Δεκάδες συνοδοί Ρομά εισέβαλαν στο νοσοκομείο και δημιούργησαν ένταση, ενώ η αστυνομία έφτασε αφού είχε ήδη συμβεί η κατάρρευση της νοσηλεύτριας.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε την επανασύσταση προσωπικού ασφαλείας στα νοσοκομεία, προτείνοντας ακόμη και την παρουσία ένστολων που θα φέρουν όπλο για αποτρεπτικούς λόγους.

Η ΠΟΕΔΗΝ υπογράμμισε ότι το προσωπικό υγείας έχει συγκεκριμένες αντοχές και δεν πρέπει να υφίσταται επιθετική συμπεριφορά από ασθενείς και συνοδούς.

Η οικογένεια της εκλιπούσας νοσηλεύτριας αποφάσισε να δωρίσει τα χρήματα που συγκέντρωσε από το παιδί της στο νοσοκομείο στη μνήμη του παιδιού που έχασε πριν τρία χρόνια. Snapshot powered by AI

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Ναύπλιο όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε από ανακοπή καρδιάς ύστερα από ένταση που προκάλεσαν συγγενείς Ρομά τραυματιών.

Κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των περιστατικών, δεκάδες συνοδοί των Ρομά τραυματιών έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε εισέβαλαν στο νοσοκομείο, δημιουργώντας ένταση, με την 55χρονη να καταρρέει και να χάνει τη ζωή της.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε για το τραγικό περιστατικό στο MEGA το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου και τόνισε: «Πρόκειται για μια τραγωδία. Το προσωπικό δεν είναι μηχανές. Έχουμε συγκεκριμένες αντοχές, ειδικά όταν κάνουμε τα πάντα να εξυπηρετούμε όλο τον κόσμο. Μέσα στο νοσοκομείο οι Ρομά φώναζαν και έβριζαν στα επείγοντα. Από το στρες μια συνάδελφος νοσηλεύτρια 55 ετών δεν άντεξε.

«Οι Ρομά μπήκα μέσα γιατί τα νοσοκομεία είναι ξέφραγο αμπέλι, έρχεται ένας Ρομά και μπαίνουν άλλοι 30. Η αστυνομία ήρθε κατόπιν εορτής αφότου είχε καταρρεύσει η συνάδελφος», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τα μέτρα προστασία που πρέπει να ληφθούν ώστε οι γιατροί και οι νοσηλευτές να μπορούν να κάνουν απερίσπαστοι τη δουλειά τους ο κύριος Γιαννάκος ανέφερε: «Έχω πει και στον Υπουργό Υγείας ότι πρέπει να επανασυστήσουμε προσωπικό ασφάλειας στα νοσοκομεία, έχει το δικαίωμα να φέρει και όπλο, δε λέω να το χρησιμοποιεί. Όταν όμως έχεις έναν ένστολο στο νοσοκομείο λειτουργεί αποτρεπτικά».

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ για το τραγικό περιστατικό στο Ναύπλιο:

“Σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές.

Σήμερα, λοιπόν, απόγευμα, στο νοσοκομείο Ναυπλίου, μεταφέρθηκαν πέντε Ρομά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε.

Στα επείγοντα υπήρχαν δύο νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε για τους δεκάδες Ρομά οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν και φώναζαν.

Από την πίεση δεν άντεξε η 55χρονη συνάδελφος. Έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε.

Έχασε άδικα τη ζωή της. Πριν τρία χρόνια έχασε το παιδί της. Στη μνήμη του παιδιού, η οικογένεια της εκλιπούσης συναδέλφου αποφάσισε τα χρήματα που συγκέντρωσε από το παιδί της να τα δωρίσει στο νοσοκομείο.

Τραγωδία. Συλλυπητήρια στην οικογένεια. Επιτέλους με τους ασθενείς και συνοδούς που έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για το προσωπικό των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας”.