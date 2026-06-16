Ναύπλιο: Η άγνωστη ιστορία της 55χρονης νοσηλεύτριας που κατέρρευσε - Είχε «χάσει» το παιδί της

Αδιανόητο περιστατικό με θύμα μια 55χρονη γυναίκα

Δημήτρης Δρίζος

Ναύπλιο: Η άγνωστη ιστορία της 55χρονης νοσηλεύτριας που κατέρρευσε - Είχε «χάσει» το παιδί της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 55χρονη νοσηλεύτρια στο Ναύπλιο κατέρρευσε και πέθανε από ανακοπή καρδιάς μετά από ένταση που προκάλεσαν συγγενείς Ρομά τραυματιών.
  • Το περιστατικό συνέβη κατά τη διαχείριση πέντε τραυματιών από τροχαίο ατύχημα, μεταξύ των οποίων ένα ανήλικο παιδί με σοβαρά τραύματα.
  • Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το ανήλικο παιδί, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους.
  • Στην βάρδια υπήρχαν μόνο δύο νοσηλεύτριες, ενώ η 55χρονη είχε βιώσει προσωπική τραγωδία και σχεδίαζε να κάνει δωρεά στη μνήμη του παιδιού της.
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Στο Ναύπλιο μία 55χρονη νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε από ανακοπή καρδιάς ύστερα από ένταση που προκάλεσαν συγγενείς Ρομά τραυματιών.

Το περιστατικό συνέβη όταν το νοσοκομείο ανταποκρίθηκε σε τροχαίο ατύχημα της περιοχής και δέχτηκε πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα ανήλικο παιδί με σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των περιστατικών, δεκάδες συνοδοί των τραυματιών εισέβαλαν στο νοσοκομείο, δημιουργώντας ένταση, με την 55χρονη να καταρρέει και να χάνει τη ζωή της.

Σημειώνεται πως στην εν λόγω βάρδια υπήρχαν μόνο δύο νοσηλεύτριες, ενώ η 55χρονη βίωνε μία προσωπική τραγωδία, έχοντας χάσει το παιδί της τρία χρόνια νωρίτερα, και σκόπευε να κάνει δωρεά στο νοσοκομείο στη μνήμη του.

«Να επανασυστήσουμε προσωπικό ασφάλειας στα νοσοκομεία»

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε για το τραγικό περιστατικό στο MEGA το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου και τόνισε: «Πρόκειται για μια τραγωδία. Το προσωπικό δεν είναι μηχανές. Έχουμε συγκεκριμένες αντοχές, ειδικά όταν κάνουμε τα πάντα να εξυπηρετούμε όλο τον κόσμο. Μέσα στο νοσοκομείο οι Ρομά φώναζαν και έβριζαν στα επείγοντα. Από το στρες μια συνάδελφος νοσηλεύτρια 55 ετών δεν άντεξε.

«Οι Ρομά μπήκα μέσα γιατί τα νοσοκομεία είναι ξέφραγο αμπέλι, έρχεται ένας Ρομά και μπαίνουν άλλοι 30. Η αστυνομία ήρθε κατόπιν εορτής αφότου είχε καταρρεύσει η συνάδελφος», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τα μέτρα προστασία που πρέπει να ληφθούν ώστε οι γιατροί και οι νοσηλευτές να μπορούν να κάνουν απερίσπαστοι τη δουλειά τους ο κύριος Γιαννάκος ανέφερε: «Έχω πει και στον Υπουργό Υγείας ότι πρέπει να επανασυστήσουμε προσωπικό ασφάλειας στα νοσοκομεία, έχει το δικαίωμα να φέρει και όπλο, δε λέω να το χρησιμοποιεί. Όταν όμως έχεις έναν ένστολο στο νοσοκομείο λειτουργεί αποτρεπτικά».

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ για το τραγικό περιστατικό στο Ναύπλιο:

“Σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές.

Σήμερα, λοιπόν, απόγευμα, στο νοσοκομείο Ναυπλίου, μεταφέρθηκαν πέντε Ρομά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε.

Στα επείγοντα υπήρχαν δύο νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε για τους δεκάδες Ρομά οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν και φώναζαν.

Από την πίεση δεν άντεξε η 55χρονη συνάδελφος. Έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε.

Έχασε άδικα τη ζωή της. Πριν τρία χρόνια έχασε το παιδί της. Στη μνήμη του παιδιού, η οικογένεια της εκλιπούσης συναδέλφου αποφάσισε τα χρήματα που συγκέντρωσε από το παιδί της να τα δωρίσει στο νοσοκομείο.

Τραγωδία. Συλλυπητήρια στην οικογένεια. Επιτέλους με τους ασθενείς και συνοδούς που έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για το προσωπικό των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας”.

Το Νοσοκομείο αποχαιρετά την νοσηλεύτρια Μαρία Ζαφείρη

Το Νοσοκομείο Ναυπλίου με θλίψη αποχαιρετά ένα αγαπημένο μέλος του, την νοσηλεύτρια Μαρία Ζαφείρη, που έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή που υπέστη ύστερα από ένταση που προκάλεσαν συγγενείς Ρομά τραυματιών την ώρα που εργαζόταν.

Η Διοίκηση και όλο το προσωπικό εκφράζει τη συμπαράστασή του και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της.

Όπως αναφέρει το argolikeseishseis.gr, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα 16 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στον Άγιο Δημήτριο (Μετόχι) Επιδαύρου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Η 55χρονη γυναίκα κατέρρευσε όταν κατά την βάρδια της το νοσοκομείο ανταποκρίθηκε σε τροχαίο ατύχημα της περιοχής και δέχτηκε πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα ανήλικο παιδί με σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των περιστατικών, δεκάδες συνοδοί των τραυματιών εισέβαλαν στο νοσοκομείο, δημιουργώντας ένταση, με την 55χρονη να καταρρέει και να χάνει τη ζωή της.

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