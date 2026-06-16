Ναύπλιο: Το Νοσοκομείο αποχαιρετά τη νοσηλεύτρια Μαρία Ζαφείρη - Σήμερα το τελευταίο αντίο

Snapshot Η νοσηλεύτρια Μαρία Ζαφείρη απεβίωσε μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη λόγω έντασης από συγγενείς Ρομά τραυματιών στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Η 55χρονη κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της βάρδιας της, ενώ το νοσοκομείο δέχονταν πέντε τραυματίες από τροχαίο ατύχημα.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Επίδαυρο.

Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εξέφρασαν συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Η ένταση προκλήθηκε από δεκάδες συνοδούς τραυματιών που εισέβαλαν στο νοσοκομείο κατά τη διαχείριση των περιστατικών. Snapshot powered by AI

Το Νοσοκομείο Ναυπλίου με θλίψη αποχαιρετά ένα αγαπημένο μέλος του, την νοσηλεύτρια Μαρία Ζαφείρη, που έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή που υπέστη ύστερα από ένταση που προκάλεσαν συγγενείς Ρομά τραυματιών την ώρα που εργαζόταν.

Η Διοίκηση και όλο το προσωπικό εκφράζει τη συμπαράστασή του και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της.

Όπως αναφέρει το argolikeseishseis.gr, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα 16 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στον Άγιο Δημήτριο (Μετόχι) Επιδαύρου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Το Σωματείο εργαζομένων της Νοσηλευτικής μονάδας Άργους αποχαιρετά την νοσηλεύτρια Μαρία Ζαφείρη

Την 55χρονη νοσηλεύτρια αποχαιρέτισε με ανακοίνωσή του και το Σωματείο εργαζομένων της Νοσηλευτικής μονάδας Άργους. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους:

«Το Σωματείο Εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη του για την απώλεια της αγαπητής συναδέλφου νοσηλεύτριας της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, Ζαφείρη Μαρίας.

Η είδηση της πρόωρης φυγής της μας έχει συγκλονίσει όλους. Η Μαρία υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και επαγγελματισμό το λειτούργημά της, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στις καρδιές συναδέλφων, ασθενών και φίλων.

Μαρία, καλό σου ταξίδι.

Το κενό που αφήνεις πίσω σου είναι δυσαναπλήρωτο. Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή και θα είσαι πάντα στη σκέψη και στις καρδιές μας.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

του Σωματείου Εργαζομένων

Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους»

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν όταν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ναυπλίου πέντε άτομα Ρομά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο μετά από το τροχαίο ατύχημα στον δρόμο Άργους – Ναυπλίου. Αν και η νοσηλευτική μονάδα δεν βρισκόταν σε εφημερία, οι δύο νοσηλεύτριες που είχαν βάρδια στα επείγοντα κινητοποιήθηκαν άμεσα για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Παρά την ταχύτατη αντίδραση του προσωπικού, το οποίο κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση του παιδιού πριν αυτό διακομιστεί στο νοσοκομείο Άργους για περαιτέρω νοσηλεία, η κατάσταση στον χώρο φέρεται να ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, δεκάδες συνοδοί των τραυματιών συγκεντρώθηκαν στα επείγοντα προκαλώντας χάος. Φώναζαν, έβριζαν και δημιουργούσαν ένα κλίμα τρομοκρατίας, με αποτέλεσμα η 55χρονη νοσηλεύτρια να λυγίσει υπό το βάρος της πρωτοφανούς ψυχολογικής πίεσης. Υπέστη ανακοπή και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάταξης από τους γιατρούς, δεν επανήλθε ποτέ.

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